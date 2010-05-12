Приветствую Вас!
Моя основная деятельность:
(Опыт работы - 7 лет)
* Обработка фотографий, объектов (Обтравка, отделение от любого по сложности фона и т.д.)
* Восстановление фотографий любого типа(Обработка старых снимков)
* Ретушь, убирание дефектов кожи. Могу осветлить и оживить глаза, убрать блики на лице, отбелить зубы и т.д.. Возможна, по желанию заказчика, цветокоррекция.
* Оформление фотографий (При желании заказчика - оформление в авторские рамки, scraps)
* Одевание в костюм (взрослый, детский)
* Создание красивых видеороликов (из видео, либо фотографий)
* Работа с RAW-файлами (конвертирование, цветокоррекция, светокоррекция, кадрирование и т.д.)
Также:
Работа со всевозможным текстом
* Сканирование и распознавание
* Копирайт
* Написание статей
* Текстовое наполнение для сайтов
* Дипломные, рефераты, курсовые рабюоты
Ознакомьтесь, пожалуйста с моим профилем и портфолио:
http://www.weblancer.net/users/EXW/portfolio/
Краткая информация по работе со мной:
Эскиз предоставляю за сутки с момента принятия заказа (!).
Действительно работаю красиво, ОПЕРАТИВНО и ГРАМОТНО.
Никогда не завышаю цену, потому что ЛЮБЛЮ СВОЕ ДЕЛО !!!
Обладаю мощным, хорошим компьютером для работы с RAW-файлами и видеомонтажом.
Имею скоростной интернет.
Если Вы заинтересованы, ПРОСЬБА - СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ЛЮБЫМ ДЛЯ ВАС УДОБНЫМ СПОСОБОМ:
1) E-mail ([email protected]), Личное сообщение
2) ICQ: 608646734
3) АГЕНТ: [email protected]
4) SKYPE: NATALE2000
5) ТЕЛЕФОН: +7 (929) 642-54-55
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В любое время...
С уважением, Наталья Носова
Способы оплаты:
* Банковский перевод
* Электронные деньги
* Наличные
* Возможна работа с юридическим лицом