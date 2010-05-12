Никогда не завышаю цену, потому что ЛЮБЛЮ СВОЕ ДЕЛО !!!

Приветствую Вас!

Моя основная деятельность:

(Опыт работы - 7 лет)

* Обработка фотографий, объектов (Обтравка, отделение от любого по сложности фона и т.д.)

* Восстановление фотографий любого типа(Обработка старых снимков)

* Ретушь, убирание дефектов кожи. Могу осветлить и оживить глаза, убрать блики на лице, отбелить зубы и т.д.. Возможна, по желанию заказчика, цветокоррекция.

* Оформление фотографий (При желании заказчика - оформление в авторские рамки, scraps)

* Одевание в костюм (взрослый, детский)

* Создание красивых видеороликов (из видео, либо фотографий)

* Работа с RAW-файлами (конвертирование, цветокоррекция, светокоррекция, кадрирование и т.д.)

Также:

Работа со всевозможным текстом

* Сканирование и распознавание

* Копирайт

* Написание статей

* Текстовое наполнение для сайтов

* Дипломные, рефераты, курсовые рабюоты

Ознакомьтесь, пожалуйста с моим профилем и портфолио:

http://www.weblancer.net/users/EXW/portfolio/

Краткая информация по работе со мной:

Эскиз предоставляю за сутки с момента принятия заказа (!).

Действительно работаю красиво, ОПЕРАТИВНО и ГРАМОТНО.

Никогда не завышаю цену, потому что ЛЮБЛЮ СВОЕ ДЕЛО !!!

Обладаю мощным, хорошим компьютером для работы с RAW-файлами и видеомонтажом.

Имею скоростной интернет.

Если Вы заинтересованы, ПРОСЬБА - СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ЛЮБЫМ ДЛЯ ВАС УДОБНЫМ СПОСОБОМ:

1) E-mail ([email protected]), Личное сообщение

2) ICQ: 608646734

3) АГЕНТ: [email protected]

4) SKYPE: NATALE2000

5) ТЕЛЕФОН: +7 (929) 642-54-55

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В любое время...

С уважением, Наталья Носова

Способы оплаты:

* Банковский перевод

* Электронные деньги

* Наличные

* Возможна работа с юридическим лицом