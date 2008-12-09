EXtranslation

Работа более чем с 50 иностранными языками;

перевод редких языков;

письменный и последовательный устный перевод (многоязычное сопровождение) переговоров, конференций, протокольных мероприятий;

перевод текстов различных тематик в соответствии с действующими стандартами и пожеланиями заказчика (технической, медицинской, научной, экономической, юридической, деловой переписки, контрактов и др.);

перевод контента сайтов;

верстка, редактирование, графическое оформление материалов в различных текстовых и графических редакторах;

помощь в легализации документов, проставление апостиля, официальный перевод с нотариальным заверением документов, справок, контрактов, деловой переписки;

индивидуальный подход к требованиям заказчика, срокам выполнения заказа, четкость, качество и оперативность выполнения поставленных задач;

гибкая партнёрская тарифная политика;

удобная для заказчика система оплаты за предоставленные услуги и другое