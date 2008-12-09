EXtranslation

Переводчики иностранных языков; переводчики редких языков; переводчики для осуществления письменных и последовательных устных перевод; переводчики текстов различных тематик (технической, медицинской, научной, экономической, юридической, деловой переписки, контрактов и др.); верстальщики, редакторы
Ольга Сигора EXtranslationEXtranslation
Работа более чем с 50 иностранными языками;
перевод редких языков;
письменный и последовательный устный перевод (многоязычное сопровождение) переговоров, конференций, протокольных мероприятий;
перевод текстов различных тематик в соответствии с действующими стандартами и пожеланиями заказчика (технической, медицинской, научной, экономической, юридической, деловой переписки, контрактов и др.);
перевод контента сайтов;
верстка, редактирование, графическое оформление материалов в различных текстовых и графических редакторах;
помощь в легализации документов, проставление апостиля, официальный перевод с нотариальным заверением документов, справок, контрактов, деловой переписки;
индивидуальный подход к требованиям заказчика, срокам выполнения заказа, четкость, качество и оперативность выполнения поставленных задач;
гибкая партнёрская тарифная политика;
удобная для заказчика система оплаты за предоставленные услуги и другое
- Переводы66 заявокЗакрыт15 лет назад