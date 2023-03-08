Разработка сайтов на Tilda от 6000 рублей

В сфере IT я развиваюсь с 2018 года. В начале карьеры моей специализацией был копирайтинг. Я обучалась сама, много читала и работала в веб-студиях. Я стала интересоваться дизайном, SEO, SMM, вести и продвигать свой первый сайт. С Тильдой я работаю уже 2 года. Прошла обучение на интернет-маркетолога.



Помогу вам получить не просто сайт, а инструмент для привлечения клиентов, готовых платить деньги.