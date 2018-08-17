E_Toro_de_Muerte

Aleksandra Chernyshova RSYA

Меня зовут Александра Чернышова. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", изучила самые современные технологии рекламыПеред настройкой основной рекламной кампании мы проведём тестовую кампанию, после чего запустим основную. В кампаниях будет 14 объявлений (два текстово-графических и 12 графических). В процессе работы рекламной кампании я буду смотреть статистику и проводить оптимизацию.