E_Yuzhenko

Меня зовут Екатерина. Я очень давно занимаюсь рисованием, сначала это было традиционное рисование на
бумаге, сейчас же я дизайнер-иллюстратор, занимаюсь компьютерной графикой:
разработкой иллюстраций, созданием иконок и др. В данный момент ищу интересные
проекты для сотрудничества.
Моя цель – предложить услуги по графическому дизайну.
Чем я могу быть полезна вам?
Потребитель с большим интересом отдает предпочтение товару или же услуге с красивой упаковкой. С
улучшенным дизайном рост вашего дела будет происходить быстрее. Увеличится
количество подписчиков в социальных сетях и, вследствие этого, увеличится
доход.
Что я могу гарантировать при сотрудничестве?
– соблюдение сроков;
– я всегда нахожусь на связи;
– при необходимости со мной можно связаться по видеосвязи;
– согласовываю все этапы работы.
- примеры моих работ: https://drive.google.com/drive/folders/1YAG1aeZBijGl8ds3My-UxBNUlwkKvVEf?usp=sharing
.
Я готова сотрудничать и буду рада поучаствовать в развитии ваших проектов!
Спасибо за уделенное на прочтение время!
С уважением, Екатерина Юженко.