E_Yuzhenko

Меня зовут Екатерина. Я очень давно занимаюсь рисованием, сначала это было традиционное рисование на

бумаге, сейчас же я дизайнер-иллюстратор, занимаюсь компьютерной графикой:

разработкой иллюстраций, созданием иконок и др. В данный момент ищу интересные

проекты для сотрудничества.

Моя цель – предложить услуги по графическому дизайну.

Чем я могу быть полезна вам?

Потребитель с большим интересом отдает предпочтение товару или же услуге с красивой упаковкой. С

улучшенным дизайном рост вашего дела будет происходить быстрее. Увеличится

количество подписчиков в социальных сетях и, вследствие этого, увеличится

доход.

Что я могу гарантировать при сотрудничестве?

– соблюдение сроков;

– я всегда нахожусь на связи;

– при необходимости со мной можно связаться по видеосвязи;

– согласовываю все этапы работы.

- примеры моих работ: https://drive.google.com/drive/folders/1YAG1aeZBijGl8ds3My-UxBNUlwkKvVEf?usp=sharing

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Я готова сотрудничать и буду рада поучаствовать в развитии ваших проектов!

Спасибо за уделенное на прочтение время!

С уважением, Екатерина Юженко.