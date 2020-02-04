E__l__e__n__a

Занимаюсь настройкой рекламы в Google.AdWords и Yandex.Direct.
Имею успешный опыт работы в различных тематиках, таких как недвижимость, медицина, интернет-магазины, юридические услуги, рекламные услуги и другие.
Основной перечень выполняемых работ:
- определение целей рекламной кампании для использования правильных и нужных инструментов;
- подбор ключевых запросов, минус-слов и просчет эффективного бюджета для рекламной кампании;
- настройка рекламных кампаний (выбор и настройка сетей, типов устройств, местоположений, ставок и бюджетов, и т.д.);
- правильная организация структуры рекламного аккаунта (разбиение ключевых слов на семантические группы и их распределение по кампаниям и группам объявлений);
- составление продающих текстов объявлений;
- настройка всевозможных расширений объявлений;
- установка счетчиков аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика, настройка целей для отслеживания конверсий.
В качестве рекламных инструментов использую следующие типы кампаний:
- кампании в поисковой сети;
- кампании в контекстно-медийной сети (КМС);
- кампании ремаркетинга (медийный, поисковый, динамический, видеоремаркетинг);
- торговые кампании;
- кампании Gmail Sponsored Promotions (Почта Gmail);
- видеокампании в YouTube.
Для оптимизации рекламных кампаний использую Google Analytics и Яндекс Метрика.