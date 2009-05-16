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Эрнест Рогов
E_r_i_k
E_r_i_k
31 год
Украина
/
Львов
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
15 лет назад
Разработка фирменных стилей,векторных и растровых изображений,баннеров.Также 3-D моделирования.
Портфолио
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