E_r_i_k

Эрнест Рогов E_r_i_k

 
31 годУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Разработка фирменных стилей,векторных и растровых изображений,баннеров.Также 3-D моделирования.

Портфолио