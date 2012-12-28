Переводчик с английского языка

Предпочтительные сферы осуществляемых переводов:

- Экономика / Финансы;

- Перевод документов;

- Офисная / Бытовая техника;

- Музыка / Звукозапись (учебники по теории музыки, школы различных инструментов, литература по звукозаписи, обзоры и инструкции по эксплуатации педалей эффектов, а именно: дилея, хоруса, фленжера, фейзера, ревербератора, тремоло, дисторшна, компрессора и пр.), инструкции по конструированию звука на синтезаторе, например, учебник "Dance Music Manual" Рика Сноумена;

- Художественный перевод.

Образование:

1. 2010-2013

Название ВУЗа: Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля

Кафедра / Факультет: Кафедра английской филологии и перевода / Центр последипломного образования

Специальность: Переводчик с английского языка, преподаватель

2. 1998-2003

Название ВУЗа: Днепропетровский государственный финансово-экономический институт

Кафедра / Факультет: Кафедра финансов / Финансовый факультет

Специальность: Специалист по финансам

3. 2008-2009

Дополнительное образование:

Курсы английского языка "American English Center"

Диплом: Сертификат о прохождении полного курса обучения (6 семестров, уровень Advanced)

Опыт работы в сфере переводов (2009 - настоящее время):

Организация: Днепропетровская государственная финансовая академия

Должность: Начальник отдела международных связей

Помимо основных должностных обязанностей осуществляю:

- Ведение переписки по электронной почте на английском языке.

- Перевод договоров о сотрудничестве на английский язык.

- Перевод различного рода информации с англоязычных сайтов для студентов и преподавателей академии.

- Заполнение аппликационных форм на английском языке.

- Перевод с английского языка писем, приходящих по обычной почте для администрации академии.

- Перевод на английский язык документов, необходимых для оформления визы: справка с места работы, справка о доходах, трудовая книжка, акт о праве собственности на жилой дом, акт о праве собственности на землю и т.д.

- Перевод прочих документов.