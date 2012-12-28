Предпочтительные сферы осуществляемых переводов:
- Экономика / Финансы;
- Перевод документов;
- Офисная / Бытовая техника;
- Музыка / Звукозапись (учебники по теории музыки, школы различных инструментов, литература по звукозаписи, обзоры и инструкции по эксплуатации педалей эффектов, а именно: дилея, хоруса, фленжера, фейзера, ревербератора, тремоло, дисторшна, компрессора и пр.), инструкции по конструированию звука на синтезаторе, например, учебник "Dance Music Manual" Рика Сноумена;
- Художественный перевод.
Образование:
1. 2010-2013
Название ВУЗа: Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля
Кафедра / Факультет: Кафедра английской филологии и перевода / Центр последипломного образования
Специальность: Переводчик с английского языка, преподаватель
2. 1998-2003
Название ВУЗа: Днепропетровский государственный финансово-экономический институт
Кафедра / Факультет: Кафедра финансов / Финансовый факультет
Специальность: Специалист по финансам
3. 2008-2009
Дополнительное образование:
Курсы английского языка "American English Center"
Диплом: Сертификат о прохождении полного курса обучения (6 семестров, уровень Advanced)
Опыт работы в сфере переводов (2009 - настоящее время):
Организация: Днепропетровская государственная финансовая академия
Должность: Начальник отдела международных связей
Помимо основных должностных обязанностей осуществляю:
- Ведение переписки по электронной почте на английском языке.
- Перевод договоров о сотрудничестве на английский язык.
- Перевод различного рода информации с англоязычных сайтов для студентов и преподавателей академии.
- Заполнение аппликационных форм на английском языке.
- Перевод с английского языка писем, приходящих по обычной почте для администрации академии.
- Перевод на английский язык документов, необходимых для оформления визы: справка с места работы, справка о доходах, трудовая книжка, акт о праве собственности на жилой дом, акт о праве собственности на землю и т.д.
- Перевод прочих документов.
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