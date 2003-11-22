Николай Анохин Eagle_nikEagle_nik
20 летУзбекистан/Ташкент
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Front-end developer
Верстка:
- Магазинов
- Лендинги
- Корпоративные сайты
- Сайты визитки
Внесение правок в уже готовые сайты.
Создание сайта с нуля, под ключ, с посадкой на CMS Wordpress.
Ниже указан мой сайт-портфолио.
В нем вы можете узнать мои навыки фронтенд разработки а также примеры моих работ.
http://portfolio.42web.io/
Выполняю заказы в срок, с чистым, читабельным кодом, с адаптацией под любые размеры.