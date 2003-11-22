Front-end developer

Верстка:

- Магазинов

- Лендинги

- Корпоративные сайты

- Сайты визитки

Внесение правок в уже готовые сайты.

Создание сайта с нуля, под ключ, с посадкой на CMS Wordpress.



Ниже указан мой сайт-портфолио.

В нем вы можете узнать мои навыки фронтенд разработки а также примеры моих работ.

http://portfolio.42web.io/

Выполняю заказы в срок, с чистым, читабельным кодом, с адаптацией под любые размеры.