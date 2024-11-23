Портфолио https://www.artstation.com/aedrinart
Художник/3д Моделлер/
Имею опыт в создании дизайнов одежды и логотипов, создании 3дмоделей, обработки фото, рисовании диджитал портретов, скетчей и иллюстраций.
Опыт работы
Художник, Дизайнер
· Скетчи и иллюстрации: персонажей, портреты
· Создание принтов для футболок и кепок.
· Работа над логотипами, иконками и дизайном локаций
· Создание принтов для футболок и кепок.
· Работа над логотипами, иконками и дизайном локаций
· Создание 3дмоделей - HighLowPoly, текстуринг, запекание карт.
Дополнительно
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Premiere Pro
3dsMax
ZBrush
Maya
Портфолио
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