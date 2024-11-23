Портфолио https://www.artstation.com/aedrinart

Художник/3д Моделлер/

[email protected]

Имею опыт в создании дизайнов одежды и логотипов, создании 3дмоделей, обработки фото, рисовании диджитал портретов, скетчей и иллюстраций.



Опыт работы

Художник, Дизайнер

· Скетчи и иллюстрации: персонажей, портреты

· Создание принтов для футболок и кепок.

· Работа над логотипами, иконками и дизайном локаций

· Создание принтов для футболок и кепок.

· Работа над логотипами, иконками и дизайном локаций

· Создание 3дмоделей - HighLowPoly, текстуринг, запекание карт.











Дополнительно



Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Premiere Pro

3dsMax

ZBrush

Maya