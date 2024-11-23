Eainoart

Эллесар Eainoart

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Портфолио https://www.artstation.com/aedrinart

Художник/3д Моделлер/

[email protected]

Имею опыт в создании дизайнов одежды и логотипов, создании 3дмоделей, обработки фото, рисовании диджитал портретов, скетчей и иллюстраций.

Опыт работы

Художник, Дизайнер

·         Скетчи и иллюстрации: персонажей, портреты

·         Создание принтов для футболок и кепок.

·         Работа над логотипами, иконками и дизайном локаций

·         Создание принтов для футболок и кепок.

·         Работа над логотипами, иконками и дизайном локаций

·         Создание 3дмоделей - HighLowPoly, текстуринг, запекание карт.





Дополнительно

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Premiere Pro
3dsMax
ZBrush
Maya

Портфолио