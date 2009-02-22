Гуманитарное образование, аналитический склад ума и железная логика.

Люблю писать статьи.

Пишу быстро и качественно, на любые темы. Каждая статья уникальна.

Большой опыт копирайтинга и рерайтинга на различных биржах контента. Высокие рейтинги. Хорошие отзывы.

Пишу в месяц порядка 230 тысяч знаков копирайта и 100 тысяч знаков рерайта, не считая блога.

Максимальный объем работ: 50 тысяч знаков с пробелами за 1 рабочий день.

Сроки - от 1 суток.

Цена зависит от требований, тематики и сроков.

Копирайт от 1.5 до 9 $ за 1000зн с пробелами.

Рерайт от 1 до 4 $ за 1000зн с пробелами.