Гуманитарное образование, аналитический склад ума и железная логика.
Люблю писать статьи.
Пишу быстро и качественно, на любые темы. Каждая статья уникальна.
Большой опыт копирайтинга и рерайтинга на различных биржах контента. Высокие рейтинги. Хорошие отзывы.
Пишу в месяц порядка 230 тысяч знаков копирайта и 100 тысяч знаков рерайта, не считая блога.
Максимальный объем работ: 50 тысяч знаков с пробелами за 1 рабочий день.
Сроки - от 1 суток.
Цена зависит от требований, тематики и сроков.
Копирайт от 1.5 до 9 $ за 1000зн с пробелами.
Рерайт от 1 до 4 $ за 1000зн с пробелами.
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