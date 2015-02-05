Работа...

ОС семейства Microsoft, Linux. Обеспечение информационной безопасности Хорошее знаниеОС семейства Windows. Знание сетевых технологий и протоколов‚ принциповфункционирования сети, резервное копирования и информации обслуживание

бухгалтерских систем, 1С‚ банковских клиентов.Диагностические и профилактические работы поподдержанию компьютерной техники и коммуникационного оборудования (более 100

ПК).Подключение и настройка торгового оборудования.Хорошо разбираюсь комп, железе: Сборка, ремонт, диагностика.