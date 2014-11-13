Подбор персонала по низким ценам и с высоким качеством

Рекрутер-фрилансерПредлагаюуслуги по подбору квалифицированных сотрудников для вашего офиса.

Имею опыт удаленного подбора персонала разной квалификации в разных регионах

РФ: работа с большим количеством источников. Стаж более 10 лет.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Оплата по факту выполненных работ.

Гарантийные обязательства от 2-х месяцев (1 бесплатная замена).

Мои условия - фиксированные цены без привязки к зарплате:

Менеджер – продажи, маркетинг, недвижимость, туризм – от 15000 руб.

Инженерно-технические специалисты – от 20000 руб.

Специалисты бухгалтерии – от 15000 руб.

ИТ специалисты – от 30000 руб.

Руководители подразделений – от 30000 руб.

ТОП-менеджеры – от 35000 руб.Естьвозможность заключения договора с юр.лицом.Моиконтакты:МаринаТел.+7 901-533-71-71