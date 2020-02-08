Артем Агеев EasyTranslate54EasyTranslate54
36 летРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
EasyTranslate54 - переводы с английского языка
Здравствуйте,
Занимаюсь переводами с английского языка, опыт работы в качестве переводчика 6 лет. Английским языком увлекался с детства, сначала занимался переводами в качестве хобби, теперь занимаюсь этим профессионально. Работаю на многих онлайн площадках. Зарегистрирован как самозанятый переводчик в РФ. Отзывы можно посмотреть здесь https://a24.biz/authors/818289/.
Ставки за перевод:
Текст 1800зн — 250 руб
Видео/аудио — 100руб/мин
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