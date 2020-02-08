EasyTranslate54 - переводы с английского языка

Здравствуйте,

Занимаюсь переводами с английского языка, опыт работы в качестве переводчика 6 лет. Английским языком увлекался с детства, сначала занимался переводами в качестве хобби, теперь занимаюсь этим профессионально. Работаю на многих онлайн площадках. Зарегистрирован как самозанятый переводчик в РФ. Отзывы можно посмотреть здесь https://a24.biz/authors/818289/.

Ставки за перевод:

Текст 1800зн — 250 руб

Видео/аудио — 100руб/мин