Задание состоит в оформлении текста по знаниям, полученным на лекции. Само задание ниже, презентации с лекций приложены. Задание: Оформите текст согласно знаниям, полученным на лекции: подберите шрифты, составьте структуру, придумайте модульную сетку, ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Верстка полиграфиинет заявокЗакрытмесяц назад
Есть работающий на UMI.CMS сайт easyhelp.su. Требуется поменять дизайн десктопной и мобильной версий сайта. Дизайн уже разработан в psd(4 страницы - главная и 3 внутренних, + мобильные версии), требуется сверстать(адаптивно) и интегрировать в Umi. Плюс нужно интегрировать Google ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
В функционал Umi уже встроена смена классической каптчи на Google Recaptcha, и если я правильно понял техподдержку UMI, необходимо только добавить код разметки для Google Recaptcha в файл tpls/captcha/en_default.tpl . Классическая каптча настроена и работает.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад