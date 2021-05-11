рекламные видеоролики и контент для социальных сетей.

Привет, я умею прочувствовать потребность заказчика. Даю бесплатные советы советы заинтересован в вашем росте.

Заставки для видео и анимация логотипа.

Фирменные стили для инсты (и др. соц. сетей) и любых деловых документов.

Дизайны для печатной продукции (визитки, баннера, дизайны этикеток для товаров и продуктов). Создание логотипа по современным стандартам.

Создание вирусной рекламы и написание сценариев - мы умеем думать нестандартно и поможем донести суть вашего предложения для целевой аудитории.

Работаю в профессиональных программах от компании ADOBE:

- Illustrator

- Photoshop

- After Effects

- Premiere Pro

Создание сайтов под ключ, от простых до сложных проектов:

- салоны красоты

-стоматологии

-клиники

-туристические сайты

-гостиницы и хостелы

и другого Вашего бизнеса - примеры

- http://kamestetika.ru/

- http://hostel-kamchatskiy.ru/

- https://stonetravel.site/

Создание онлайн магазинов одежды и др. товаров для торговли в России, USA и других странах - пример магазина одежды:

- www.allkam.shop