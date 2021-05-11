Привет, я умею прочувствовать потребность заказчика. Даю бесплатные советы советы заинтересован в вашем росте.
Заставки для видео и анимация логотипа.
Фирменные стили для инсты (и др. соц. сетей) и любых деловых документов.
Дизайны для печатной продукции (визитки, баннера, дизайны этикеток для товаров и продуктов). Создание логотипа по современным стандартам.
Создание вирусной рекламы и написание сценариев - мы умеем думать нестандартно и поможем донести суть вашего предложения для целевой аудитории.
Работаю в профессиональных программах от компании ADOBE:
- Illustrator
- Photoshop
- After Effects
- Premiere Pro
Создание сайтов под ключ, от простых до сложных проектов:
- салоны красоты
-стоматологии
-клиники
-туристические сайты
-гостиницы и хостелы
и другого Вашего бизнеса - примеры
- http://hostel-kamchatskiy.ru/
Создание онлайн магазинов одежды и др. товаров для торговли в России, USA и других странах - пример магазина одежды: