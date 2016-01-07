Сайты / CMS / PHP / MySQL / HTML / CSS / JavaScript
Профессиональный Web-программист с большим опытом работы в данной сфере.
Занимаюсь разработкой и доработкой сайтов под заказ
Профессиональные навыки:
- Работа под ОС Linux, Windows
- Программирование PHP + MySQL
- Знание JavaScript (преимущественно JQuery)
- Знание Ajax, JSON
- Программирование 3D сцен на Three.js
- Самостоятельная верстка HTML, CSS
- Верстка с PSD шаблонов
- Понимание принципов адаптивной, кроссбраузерной и резиновой верстки
- Подключение платежных систем
- Навыки SEO-оптимизации
- Регистрация сайтов в поисковых системах (Yandex, Google)
- Раскрутка групп в ВК
- Создание сайтов на CMS WordPress
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Model Alliance110 просмотров
- Pankratov-betting109 просмотров