Ebgik

Дмитрий Панкратов Ebgik

 
32 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сайты / CMS / PHP / MySQL / HTML / CSS / JavaScript

Профессиональный Web-программист с большим опытом работы в данной сфере.

Занимаюсь разработкой и доработкой сайтов под заказ

Профессиональные навыки:

  • Работа под ОС Linux, Windows
  • Программирование PHP + MySQL
  • Знание JavaScript (преимущественно JQuery)
  • Знание Ajax, JSON
  • Программирование 3D сцен на Three.js
  • Самостоятельная верстка HTML, CSS
  • Верстка с PSD шаблонов
  • Понимание принципов адаптивной, кроссбраузерной и резиновой верстки
  • Подключение платежных систем
  • Навыки SEO-оптимизации
  • Регистрация сайтов в поисковых системах (Yandex, Google)
  • Раскрутка групп в ВК
  • Создание сайтов на CMS WordPress
PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSjQueryLinuxAjaxСайт на PHPВерстка из PSDSEO-оптимизация
Портфолио