Ebrahim_moravij

Настрою рекламу для Вашего бизнеса

Меня зовут Эбрахим Моравидж. Я начинающий специалист винтернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг «Специалист по интернет-рекламе 5.0»,усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для

Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу бесплатно,взамен прошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудитьдетальнее.