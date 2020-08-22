Ebrahim_moravij

Эбрахим Моравидж Ebrahim_moravijEbrahim_moravij
38 летРоссия/Иваново
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настрою рекламу для Вашего бизнеса
Меня зовут Эбрахим Моравидж. Я начинающий специалист винтернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг «Специалист по интернет-рекламе 5.0»,усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для
Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу бесплатно,взамен прошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
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