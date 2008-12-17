Алексей Трусов EcconautEcconaut
Опыт и навыки:
- отличное владение языком программирования C++;
- хорошее владение языком программирования C#;
- богатый опыт использования ООП на практике;
- опыт разработки и отладки приложений для Windows в среде MS Visual Studio версий 6.0‚ .NET 2003 и 2005;
- опыт оптимизации кода с использованием пакета VTune от Intel;
- опыт использования систем контроля версий CVS‚ SVN и PerForce;
- опыт разработки компьютерных игр (активное участие в 5 коммерческих проектах);
- опыт разработки фреймворков "с нуля";
- начальные знания языка запросов SQL;
- небольшой опыт разработки приложений и демонов для linux;
- небольшой опыт работы с СУБД PostgreSQL и использования её интерфейсов в C++;
- небольшой опыт разработки баз данных и графических интерфейсов к ним;
- опыт прогнозирования затрат времени на разработку;
- умение оптимально распределить фронт работы в группе с подчинёнными программистами;
- умение работать с большими объёмами кода и сложными алгоритмами;
- умение разбираться в чужом коде;
- высокая аккуратность собственного кода‚ понятие о корпоративных кодинг-стандартах;
- умение работать в команде;
- чтение технической документации на английском языке.