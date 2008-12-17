В настоящее время - ведущий программист (С++, C#). Опыт разработки - 8 лет.

Опыт и навыки:

- отличное владение языком программирования C++;

- хорошее владение языком программирования C#;

- богатый опыт использования ООП на практике;

- опыт разработки и отладки приложений для Windows в среде MS Visual Studio версий 6.0‚ .NET 2003 и 2005;

- опыт оптимизации кода с использованием пакета VTune от Intel;

- опыт использования систем контроля версий CVS‚ SVN и PerForce;

- опыт разработки компьютерных игр (активное участие в 5 коммерческих проектах);

- опыт разработки фреймворков "с нуля";

- начальные знания языка запросов SQL;

- небольшой опыт разработки приложений и демонов для linux;

- небольшой опыт работы с СУБД PostgreSQL и использования её интерфейсов в C++;

- небольшой опыт разработки баз данных и графических интерфейсов к ним;

- опыт прогнозирования затрат времени на разработку;

- умение оптимально распределить фронт работы в группе с подчинёнными программистами;

- умение работать с большими объёмами кода и сложными алгоритмами;

- умение разбираться в чужом коде;

- высокая аккуратность собственного кода‚ понятие о корпоративных кодинг-стандартах;

- умение работать в команде;

- чтение технической документации на английском языке.