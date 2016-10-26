Eclnight

Тимур Eclnight

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Программист (С++ / С# / Python)

Программирование:

  • Опыт работы С++ - 10 лет (c Qt 3 по Qt 5 Windows/Ubuntu/Kubuntu/Astra Linux)
  • Опыт работы Unyty 3D (C#) - 5 лет (имеется лицензия Pro на Unity 4)
  • Опыт работы с базами данных PostGree, MySql, Sqlite.
Побочный опыт:

  • Maya 2008-2014 - моделирование, текстурирование.
  • SonyVegas pro -  создание презентационных проликов
  • Photoshop
  • Audacity - запись, редактирование звуковых файлов для игр.
Прикладное ПО
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга