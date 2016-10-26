Программист (С++ / С# / Python)
Программирование:
- Опыт работы С++ - 10 лет (c Qt 3 по Qt 5 Windows/Ubuntu/Kubuntu/Astra Linux)
- Опыт работы Unyty 3D (C#) - 5 лет (имеется лицензия Pro на Unity 4)
- Опыт работы с базами данных PostGree, MySql, Sqlite.
- Maya 2008-2014 - моделирование, текстурирование.
- SonyVegas pro - создание презентационных проликов
- Photoshop
- Audacity - запись, редактирование звуковых файлов для игр.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- AI Factor 3Д пазл про искусственный интелект387 просмотров
- Bio Wars игра для мобильных устройств (С#)325 просмотров
- Плагин для Unity 3D (С#)345 просмотров
- Плагин для Unity 3D (С#)317 просмотров
Прикладное ПО
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга