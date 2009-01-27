Предлагаю свои услуги.Дипломы/Курсовые/Рефераты, отчеты по практике, лабораторные работы. По естественнонаучным исциплинам. Экология, Биология, Химия, Естествознание, Медицина, Биологически активные добавки. Диетическое питание .Климатология, Гидрология, Геохимия, Геология, Геоэколгия.
Цена в зависимости от сроков, и сложности.
Портфолио в профиле http://www.weblancer.net/users/Ecologist/portfolio/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Контрольная работа по генетике1850 просмотров
- Контрольная по химии298 просмотров
- Реферат по разломной тектонике и проб.222 просмотра
- Ртутное загрязнение бассейна р.Ангары. Реферат522 просмотра