Economprofit

Анализ продаж, оптимизация складских запасов, план продаж и заказ по поставщикам и др.

﻿Друзья.

Я экономист-аналитик с 27 летним стажем. Всегда специализировался на АХД и у постановке управленческого учета.

Если у вас, вроде бы и налажена бухгалтерия, но Вам непонятно ГДЕ Вы находитесь в бизнесе, считаете, что товара на складах слишком много, эффективность товарооборота низкая, у вас нет четкого плана закупа

товара у поставщиков, то обращайтесь ко мне. Я помогу.

Сразу оговорюсь, что мне нужен будет доступ к вашей базеданных (или высылаете данные в необходимых разрезах). Конфиденциальность

гарантирую.

Первоначальное общение по почте: [email protected]

Или ватсапу: + 996 55296 05 69