Economprofit

Анализ продаж, оптимизация складских запасов, план продаж и заказ по поставщикам и др.
Друзья.
Я экономист-аналитик с 27 летним стажем. Всегда специализировался на АХД и у постановке управленческого учета.
Если у вас, вроде бы и налажена бухгалтерия, но Вам непонятно ГДЕ Вы находитесь в бизнесе, считаете, что товара на складах слишком много, эффективность товарооборота низкая, у вас нет четкого плана закупа
товара у поставщиков, то обращайтесь ко мне. Я помогу.
Сразу оговорюсь, что мне нужен будет доступ к вашей базеданных (или высылаете данные в необходимых разрезах). Конфиденциальность
гарантирую.
Первоначальное общение по почте: [email protected]
Или ватсапу: + 996 55296 05 69