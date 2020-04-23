Разработка сайтов, правки по сайту

Доброго времени суток! Занимаюсь разработкой и продвижением сайтов.

Я ориентируюсь на потребности клиента и его пожелани, полностью погружаясь в задачу. Никакого конвейерного производства и никакой работы для галочки. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Работаю строго по ТЗ, которое составляем вместе с заказчиком. Там же прописываем все сроки. Штрафы за каждый день просроченного по нашей вине дедлайна.

Расчёт любым удобным способом.