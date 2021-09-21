Печать текста с любых носителей. Транскрибация аудио и видео.

Создам электронную версию текста с фотографий, сканов, файлов *PDF. Печатаю на русском и английском языках.

Также переведу в текстовый формат рукописные записи лекций, семинаров, контрольных, курсовых. Возможна обработка вставленных изображений и схем.

Еще выполняю транскрибацию аудио и видео записей качеством не ниже среднего.

Выполню работу качественно и в срок.

Оформление работ согласно пожеланиям заказчика.