Edefer_Stone

Владислав Кошкин Edefer_StoneEdefer_Stone
24 годаРоссия/Бугульма
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Добрый день!👋Меня зовут Владислав и в моей практике я использую лучшие методы разработки дизайна сайтов, мобильных приложений, от разбора этапа идеации до самого высокого уровня, "Look and feel". В отличии от других дизайнеров, приступаю к работе начиная от этапа понимания вашего бизнеса и бизнес-процесса. Больше всего я верю в силу слияния типографики и 3d-визуализации. Создаю тот дизайн, который будет актуален и удобен пользователю даже через несколько лет. В общем давайте создавать что-то крутое!🤝
Если есть готовый сайт, проведу аудит и редизайн 易Провожу аудит эффективности и удобности сайта или приложения, с помощью своего скилла и стека технологий, в том числе "Customer Journey Map", "User Flow"
Портфолио при себе敖Портфолио на Behance Портфолио в видео
Кстати...TILDA!Разрабатываю адаптивные крутые сайты с прокаченной анимацией!
Еще немного про мои скиллы
- FIGMA (Основной инструмент моей разработки дизайна)
- Miro (Разрабатываю тут концепцию сайта и веду здесь анализ)
- InVision (Тут я делаю, как дизайн так и годную анимацию)
- Adobe AfterEffects (Более прокачанная анимация)
- Adobe Photoshop (Обрабатываю здесь фотки)
- Adobe XD (Если вам удобнее смотреть проект тут, без проблем)
- Adobe Illustrator (Делаю тут векторную графику (сейчас FIGMA))
- Tilda (Сайты под ключ)
- ReadyMag (Сайты под ключ)
- Maxon Cinema 4D (Создаю здесь 3D-визуализацию (+анимация))
Итак, перед началом...Бриф 👉 оплата 20% 👉разработка 3-х уровней (Идея, Скоуп (MVP) , Информационная архитектура) 👉оплата 40% 👉разработка уровня UI оплата 40%
Выделяю минимально жизнеспособный продукт (СКОУП)⛳После идеи создаю концепцию функциональности, убираются все менее приоритетные решения, без которых продукт будет оставаться жизнеспособным.
Хотите получить крутой проект с лучшей юзабилити и высокой конверсией?Тогда начнем!
Мои контакты:
ЛС в веблансере: Написать
Электропочта: [email protected]
WhatsApp: +79656089975
Telegram: Открыть
VK: Перейти
Способы оплатыWebmoney (WMR, WMZ), Карты Visa (рубли, доллары), Онлайн-кошельки (QIWi, ЮMoney).
График работыПонедельник - Пятница с 10.00 до 20.00 по МСК
Статус самозанятого
С Уважением, Владислав.
Я против войны в Украине!