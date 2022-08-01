Edefer_Stone

﻿﻿Добрый день!👋

Меня зовут Владислав и в моей практике я использую лучшие методы разработки дизайна сайтов, мобильных приложений, от разбора этападо самого высокого уровня, "". В отличии от других дизайнеров, приступаю к работе начиная от этапа. Больше всего я верю в силу слияния типографики и 3d-визуализации. Создаю тот дизайн, который будетдаже через несколько лет. В общем давайте создавать что-то крутое!🤝

Если есть готовый сайт, проведу аудит и редизайн 易

Провожу аудит эффективности и удобности сайта или приложения, с помощью своего скилла и стека технологий, в том числе "", "

Портфолио при себе敖

﻿Кстати...TILDA!

Разрабатываю адаптивные крутые сайты с прокаченной анимацией!

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Еще немного про мои скиллы

FIGMA (Основной инструмент моей разработки дизайна)

(Основной инструмент моей разработки дизайна) Miro (Разрабатываю тут концепцию сайта и веду здесь анализ)

(Разрабатываю тут концепцию сайта и веду здесь анализ) InVision (Тут я делаю, как дизайн так и годную анимацию)

(Тут я делаю, как дизайн так и годную анимацию) Adobe AfterEffects (Более прокачанная анимация)

(Более прокачанная анимация) Adobe Photoshop (Обрабатываю здесь фотки)

(Обрабатываю здесь фотки) Adobe XD (Если вам удобнее смотреть проект тут, без проблем)

(Если вам удобнее смотреть проект тут, без проблем) Adobe Illustrator (Делаю тут векторную графику (сейчас FIGMA))

(Делаю тут векторную графику (сейчас FIGMA)) Tilda (Сайты под ключ)

(Сайты под ключ) ReadyMag (Сайты под ключ)

(Сайты под ключ) Maxon Cinema 4D (Создаю здесь 3D-визуализацию (+анимация))

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Итак, перед началом...

👉разработка 3-х уровней (Идея, Скоуп (MVP) , Информационная архитектура) 👉

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Выделяю минимально жизнеспособный продукт (СКОУП)⛳

После идеи создаю концепцию функциональности, убираются все менее приоритетные решения, без которых продукт будет оставаться жизнеспособным.

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﻿Хотите получить крутой проект с лучшей юзабилити и высокой конверсией?

Тогда начнем!

﻿Мои контакты:

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Электропочта: [email protected]

WhatsApp: +79656089975

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(WMR, WMZ),(рубли, доллары),(QIWi, ЮMoney).

График работы

Понедельник - Пятница сдопо

Статус самозанятого

С Уважением, Владислав.