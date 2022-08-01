Edefer_Stone

Владислав Кошкин Edefer_Stone

 
24 годаРоссия/Бугульма
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад

﻿﻿Добрый день!👋

Меня зовут Владислав и в моей практике я использую лучшие методы разработки дизайна сайтов, мобильных приложений, от разбора этапа идеации до самого высокого уровня, "Look and feel". В отличии от других дизайнеров, приступаю к работе начиная от этапа понимания вашего бизнеса и бизнес-процесса. Больше всего я верю в силу слияния типографики и 3d-визуализации. Создаю тот дизайн, который будет актуален и удобен пользователю даже через несколько лет. В общем давайте создавать что-то крутое!🤝

Если есть готовый сайт, проведу аудит и редизайн 易

Провожу аудит эффективности и удобности сайта или приложения, с помощью своего скилла и стека технологий, в том числе "Customer Journey Map", "User Flow"

Портфолио при себе敖

Портфолио на Behance

Портфолио в видео

﻿Кстати...TILDA!

Разрабатываю адаптивные крутые сайты с прокаченной анимацией!

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Еще немного про мои скиллы

  • FIGMA (Основной инструмент моей разработки дизайна)
  • Miro (Разрабатываю тут концепцию сайта и веду здесь анализ)
  • InVision (Тут я делаю, как дизайн так и годную анимацию)
  • Adobe AfterEffects (Более прокачанная анимация)
  • Adobe Photoshop (Обрабатываю здесь фотки)
  • Adobe XD (Если вам удобнее смотреть проект тут, без проблем)
  • Adobe Illustrator (Делаю тут векторную графику (сейчас FIGMA))
  • Tilda (Сайты под ключ)
  • ReadyMag (Сайты под ключ)
  • Maxon Cinema 4D (Создаю здесь 3D-визуализацию (+анимация))

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Итак, перед началом...

Бриф 👉 оплата 20% 👉разработка 3-х уровней (Идея, Скоуп (MVP) , Информационная архитектура) 👉оплата 40% 👉разработка уровня UI оплата 40%

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Выделяю минимально жизнеспособный продукт (СКОУП)⛳

После идеи создаю концепцию функциональности, убираются все менее приоритетные решения, без которых продукт будет оставаться жизнеспособным.

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﻿Хотите получить крутой проект с лучшей юзабилити и высокой конверсией?

Тогда начнем!

﻿Мои контакты:

ЛС в веблансере: Написать

Электропочта: [email protected]

WhatsApp: +79656089975

Telegram: Открыть

VK: Перейти

Способы оплаты

Webmoney (WMR, WMZ), Карты Visa (рубли, доллары), Онлайн-кошельки (QIWi, ЮMoney).

График работы

Понедельник - Пятница с 10.00 до 20.00 по МСК

Статус самозанятого

С Уважением, Владислав.

Дизайн сайтаFigmaTilda