Новости дня

RSS GRABBER - программа для наполнения сайтов новостями.

Официальный сайт программы.

Данный модуль является инструментом который может брать информацию с любого источника и дальнейшей публикации.Модуль работает в 3 этапа:

1. Собирает все новости из выбранного канала, если заданы шаблоны идёт по ссылке на полную новость, если нужно авторизируется и собирает данные.

2. Пользователь выбирает необходимые ему новости и если нужно изменяет.

3. Сохраняет полученные новости в базе при этом если в новостях встречаются картинки то производит действия указанные в настройках т.е. сливает все картинки на сервер и закрепляет за новостью если указано что загружать на сервер в противном случае заливает из на выбранное хранилище изображений

Настройка шаблона Skype - edgapoua

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Готовые копии шаблонов находятся здесь