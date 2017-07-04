Цифровой портрет по фото.

Я занимаюсь созданием цифрового портрета по фотографиям, с имитацией различных изобразительных техник: масло, акварель, рисунок карандашом.

Готовый портрет можно распечатать на постер, холст, футболку или использовать как аватар в соцсетях. Это красивый и оригинальный подарок, который обязательно понравится вам, вашим близким и друзьям!

С более подробной информацией вы можете ознакомиться в моей группе: https://vk.com/club.portret_v_podarok