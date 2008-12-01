12.2008 - продолжаю работать , ООО "Музыкальные мастерские"
Шоу-бизнес/развлечения/
Маркетолог / руководитель
Анализ рыночной ситуации, анализ спроса, конкурентный анализ, подготовка бизнес-плана.
Подготовка к открытию репетиционного комплекса: поиск помещения, акустическая подготовка помещения, подбор и закупка аппаратуры и инструментов, реклама и продвижение репетиционной точки (социальные сети, интернет-сайты).
Планирование, контроль, администрация работы репетиционного комплекса.
Подготовка и проведение event-мероприятий, мастер-классов, концертов, вечеринок, корпоративных праздников.
- Арт-проект "Палитра мелодий на струнах чудесного" ("Театр юного зрителя")
- Концерт группы "Voltaire" (Германия) в рамках выставки «Дни культуры Германии» (к/ц "Рекорд")
- Музыкальный салют 9 мая 2010 (площадь им. Киселева)
02.2008 - 01.2009 , PR-агентство «Grow Up», Нижний Новгород
Маркетинг/реклама/PR
PR-менеджер
Разработка концепций и механики PR-акций, рекламных, event и BTL мероприятий, корпоративных праздников, написание сценариев, статей, работа со СМИ. Определение бюжетов мероприятий, координация акций и подбор персонала на проекты.
В подчинении - 1 человек.
Разработанные и осуществленные проекты:
- серия региональных корпоративных мероприятий для «Carcade Leasing» (23 региона)
- торжественная церемония открытия нового цеха ПК «Волга» (Heineken), пресс-тур и пресс-конференция.
- корпоративные праздники для компании Heineken
- экологическая акция "Окское" за чистый город" (Heineken)
- презентация автомобиля Volga Siber
- полиграфия и сувенирная продукция для ТД Русские машины (ГАЗ)
- антикризисная программа для банка Нижний новгород
- ежегодная акция "Масленица с чаем "Принцесса Нури"
- BTL, промо и event мероприятия для НМЖК
- День города с "Сормовской кондитерской фабрикой"
- ежегодное мероприятие День рождения "Ашан"
- поисковая оптимизация сайта «carcade.com»
05.2007 - 02.2008 , PR-агентство «Grow Up», Нижний Новгород
Маркетинг/реклама/PR
Копирайтер
Разработка концепций рекламных и PR-кампаний, корпоративных праздников, написание сценариев, пресс-релизов, слоганов, статей, координация акций и подбор персонала на проекты.
02.2007 - 03.2007 , MERA Networks, Нижний Новгород
Информационные технологии/системная интеграция
PR-специалист-стажер
Подготовка, рассылка и размещение пресс-релизов компании в международных интернет и офф-лайн изданиях, посвященных IT и телекоммуникациям, участие в создании буклета и подготовке его текстового наполнения, написание слоганов и разработка общей креативной концепции
08.2006 - 10.2006 , Универмаг «Муравей», Нижний Новгород
Многопрофильный холдинг
PR-менеджер
Подготовка и проведение PR-акций и корпоративных мероприятий, размещение рекламы в СМИ, работа по оформлению универмага, копирайтинг.
Разработанные и проведенные проекты:
- проект «Музыкальные вторники» с участием нижегородских групп «PR», «Гальярда», «Чкалов»;
- праздник «День Знаний в Муравьиной стране» (1 сентября) для детей сотрудников Универмага.
Языки Родной язык — Русский
Английский, свободно владею
Испанский, базовые знания
Ключевые навыки
ПК: пакет программ MS Office, Corel Draw, Photoshop, Adobe Audition, Sound Forge, Cubase, знание HTML, CSS, CMS Joomla
Личные качества:
Креативный, коммуникабельный, работоспособный, ответственный, стрессоустойчивый
Хобби: игра на музыкальных инструментах, спорт.