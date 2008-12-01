Копирайтинг, рерайтинг, перевод, PR и реклама

12.2008 - продолжаю работать , ООО "Музыкальные мастерские"

Шоу-бизнес/развлечения/

Маркетолог / руководитель

Анализ рыночной ситуации, анализ спроса, конкурентный анализ, подготовка бизнес-плана.

Подготовка к открытию репетиционного комплекса: поиск помещения, акустическая подготовка помещения, подбор и закупка аппаратуры и инструментов, реклама и продвижение репетиционной точки (социальные сети, интернет-сайты).

Планирование, контроль, администрация работы репетиционного комплекса.

Подготовка и проведение event-мероприятий, мастер-классов, концертов, вечеринок, корпоративных праздников.

- Арт-проект "Палитра мелодий на струнах чудесного" ("Театр юного зрителя")

- Концерт группы "Voltaire" (Германия) в рамках выставки «Дни культуры Германии» (к/ц "Рекорд")

- Музыкальный салют 9 мая 2010 (площадь им. Киселева)

02.2008 - 01.2009 , PR-агентство «Grow Up», Нижний Новгород

Маркетинг/реклама/PR

PR-менеджер

Разработка концепций и механики PR-акций, рекламных, event и BTL мероприятий, корпоративных праздников, написание сценариев, статей, работа со СМИ. Определение бюжетов мероприятий, координация акций и подбор персонала на проекты.

В подчинении - 1 человек.

Разработанные и осуществленные проекты:

- серия региональных корпоративных мероприятий для «Carcade Leasing» (23 региона)

- торжественная церемония открытия нового цеха ПК «Волга» (Heineken), пресс-тур и пресс-конференция.

- корпоративные праздники для компании Heineken

- экологическая акция "Окское" за чистый город" (Heineken)

- презентация автомобиля Volga Siber

- полиграфия и сувенирная продукция для ТД Русские машины (ГАЗ)

- антикризисная программа для банка Нижний новгород

- ежегодная акция "Масленица с чаем "Принцесса Нури"

- BTL, промо и event мероприятия для НМЖК

- День города с "Сормовской кондитерской фабрикой"

- ежегодное мероприятие День рождения "Ашан"

- поисковая оптимизация сайта «carcade.com»

05.2007 - 02.2008 , PR-агентство «Grow Up», Нижний Новгород

Маркетинг/реклама/PR

Копирайтер

Разработка концепций рекламных и PR-кампаний, корпоративных праздников, написание сценариев, пресс-релизов, слоганов, статей, координация акций и подбор персонала на проекты.

02.2007 - 03.2007 , MERA Networks, Нижний Новгород

Информационные технологии/системная интеграция

PR-специалист-стажер

Подготовка, рассылка и размещение пресс-релизов компании в международных интернет и офф-лайн изданиях, посвященных IT и телекоммуникациям, участие в создании буклета и подготовке его текстового наполнения, написание слоганов и разработка общей креативной концепции

08.2006 - 10.2006 , Универмаг «Муравей», Нижний Новгород

Многопрофильный холдинг

PR-менеджер

Подготовка и проведение PR-акций и корпоративных мероприятий, размещение рекламы в СМИ, работа по оформлению универмага, копирайтинг.

Разработанные и проведенные проекты:

- проект «Музыкальные вторники» с участием нижегородских групп «PR», «Гальярда», «Чкалов»;

- праздник «День Знаний в Муравьиной стране» (1 сентября) для детей сотрудников Универмага.

Языки Родной язык — Русский

Английский, свободно владею

Испанский, базовые знания

Ключевые навыки

ПК: пакет программ MS Office, Corel Draw, Photoshop, Adobe Audition, Sound Forge, Cubase, знание HTML, CSS, CMS Joomla

Личные качества:

Креативный, коммуникабельный, работоспособный, ответственный, стрессоустойчивый

Хобби: игра на музыкальных инструментах, спорт.