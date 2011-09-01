РЕЗЮМЕ
Осипенко Татьяна Павловна
E-mail: [email protected]
тел. 8-908-572-55-69
Личная информация
Дата рождения: 16 сентября 1988 г.
Национальность: украинка
Семейное положение:
Не замужем, детей нет
ОБРАЗОВАНИЕ
2006-2010 - Костанайский государственный университет имени Ахмета Байтурсынова, гуманитарно-социальный факультет, была присуждена академическая степень бакалавр гуманитарных знаний по специальности иностранная филология, получила диплом с отличием и квалификацию филолога с правом преподавания, переводчика английского языка.
1995-2006 – средняя школа №2 города Лисаковска с углубленным изучением английского языка, закончена с отличием и аттестатом о среднем образовании.
ОПЫТ РАБОТЫ
апрель 2011г. – настоящее время
TriGlobal Strategic Ventures (США), российское представительство, г.Челябинск
Секретарь – переводчик, помощник руководителя
Осуществление перевода деловой корреспонденции, бизнес-планов,
коммерческих предложений, организация проведения встреч руководства
сентябрь 2010 г. - январь 2011 г.:
Штатный переводчик английского, внештатный переводчик французского языка
Бюро переводов “POLYGLOT”, г. Костанай
Выполнение письменных переводов инструкций, руководств по эксплуатации, технической, юридической документации, а также перевод художественной литературы, деловой переписки, сайтов, составов продуктов питания и лекарственных препаратов с/на английский (французский) язык.
октябрь 2009 - апрель 2010 г.:
Индивидуальный репетитор, переводчик с/на английский язык
Индивидуальное преподавание английского языка, выполнение письменных переводов инструкции, технической, юридической документации, как то: уставы, выписки, контракты и т.п.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:
MS-Office (Word, Excel), Internet, ABBYY FineReader, Solid Converter PDF.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Коммуникабельность, ответственность, настойчивость, интерес к работе, организованность, усидчивость, трудолюбие, способность быстро обучаться и применять полученные знания на практике, желание совершенствоваться.
ИНТЕРЕСЫ, ХОББИ:
Изучение культур Франции, Японии, Англии, духовной практики цигун, увлечение эзотерикой, медитация, соционика, литературные опыты, спорт (бег, скалолазание).