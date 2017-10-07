Графический Дизайн в хорошем качестве и за короткий срок. Логотипы, Баннеры, Визитки

Привет ! Меня зовут Ильгар. Я графический дизайнер и уже опыт работы 5 лет.

Делаю Рекламные Баннеры, Визитки, а особенно склонен к Логотипам, Визиткам.

Делал 2Д логотипы в короткий срок и в хорошем качестве для многих кампаний, интернет-магазинов, превью видео для Ютуб.

Можете доверить свой заказ, профессионалу в своем деле.

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Есть вопросы? задавайте здесь: vk.com/ilqar_ed или [email protected]