Графический Дизайн в хорошем качестве и за короткий срок. Логотипы, Баннеры, Визитки
Привет ! Меня зовут Ильгар. Я графический дизайнер и уже опыт работы 5 лет.
Делаю Рекламные Баннеры, Визитки, а особенно склонен к Логотипам, Визиткам.
Делал 2Д логотипы в короткий срок и в хорошем качестве для многих кампаний, интернет-магазинов, превью видео для Ютуб.
Можете доверить свой заказ, профессионалу в своем деле.
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Есть вопросы? задавайте здесь: vk.com/ilqar_ed или [email protected]
Портфолио
- Логотип Цветочного Магазина "Florencia"175 просмотров