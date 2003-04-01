Макеты для полиграфии, контент в сжатые сроки

Образование:

2005 — СПбГИЭУ, Общий менеджмент/Маркетинг, специалист

Повышение квалификации/курсы

2006 — Маркетинг и продажи, СПбГУ/Факультет менеджмента, сертификат

Профессиональный опыт

Опыт работы:

09.2009 - 11.2010 , Бестлайн ( Киев , bestline.com.ua )

Специалист по маркетингу и рекламе

Рекламная деятельность компании: планирование, воплощение, контроль:

1)Разработка плана маркетинга компании на год, месяц. Планирование бюджета, медиа-планирование на год, месяц.

2)Анализ эффективности рекламной деятельности.

3)Сегментирование рынка, определение целевой аудитории

4)Анализ рынка рекламы, поиск партнеров, заключение долгосрочных договоров (в том числе, бартер), ведение партнерских отношений с издательствами, медиа-холдингами, агентствами.

5)Работа с большинством типов рекламных носителей в Киеве:

•Печатные издания (журналы, газеты, справочники, книги)

•Наружная реклама (билборды, смарт-борды, брендмауэры)

•Радио-реклама (прямая реклама, спонсорство рубрик)

•ТВ-реклама (прямая реклама, съемки в ТВ-программах)

•Выставочная деятельность

Практическая деятельность по размещению рекламы:

1)Переговоры с рекламными носителями, получение максимально выгодных условий

2)Изготовление рекламных материалов для печатных СМИ, наружной рекламы, шаблонов для Интернет-рекламы

3)Написание текстов аудио-роликов, заказ аудио-роликов для радио

4)Непосредственное участие в выставках, акциях

5)Контроль выполнения партнерами условий договора

Проведение рекламной кампании в Интернет:

1)Разработка медиа-плана по размещению рекламы в Интернет

2)Мониторинг сайтов, рассылок, иных инструментов Интернет-рекламы

3)Размещение статей, новостей (на платной и бесплатной основе), баннеров, заказ рассылок

4)Контекстная реклама

5)Оптимизация сайта

6)Перевод сайта на украинский и английский языки

Работа над различными проектами:

1) Открытие салона красоты "Ситерия" (полный цикл подготовки интерьера, организация мероприятия, разработка печатной продукции)

2) Презентация частного музея

3) Участие в выставке в Историческом музее в Москве

Текущая работа:

1)Разработка презентаций (по запросу и по проектам).

2)Контроль оплат по рекламе.

3)Изготовление рекламных макетов: флаеры, каталоги, визитки, конверты.

4)Размещение заказов на изготовление полиграфии (визитки, каталоги и прочее).

5)Регулярное проведение рассылки (собств. и платной)

6)Оказание ассистентской помощи руководству в подготовке встреч, совещаний.

06.2007 - 05.2009 , Буймеровка Сосновый & SPA-Курорт 1936 ( Сумская область , www.byumerovka.com.ua )

заместитель директора по рекламе

Рекламная деятельность компании: планирование, воплощение, контроль:

1)Разработка плана маркетинга компании на год, квартал. Планирование бюджета, медиа-планирование на год, квартал, месяц.

2)Анализ эффективности рекламной деятельности.

3)Сегментирование рынка, определение целевой аудитории

4)Анализ рынка рекламы, поиск партнеров, заключение долгосрочных договоров (в том числе, бартер), ведение партнерских отношений с издательствами, медиа-холдингами, агентствами.

5)Работа с большинством типов рекламных носителей в Киеве и Восточной Украине:

•Печатные издания (журналы, газеты, справочники, книги)

•Наружная реклама (билборды, смарт-борды, брендмауэры)

•Радио-реклама (прямая реклама, спонсорство рубрик)

•ТВ-реклама (прямая реклама, съемки в ТВ-программах)

•Выставочная деятельность

6)Планирование и проведение рекламной кампании по отдельным туристическим пакетам

Практическая деятельность по размещению рекламы:

1)Переговоры с рекламными носителями, получение максимально выгодных условий

2)Изготовление рекламных материалов для печатных СМИ, наружной рекламы, шаблонов для Интернет-рекламы

3)Написание текстов аудио-роликов, заказ аудио-роликов для радио

4)Непосредственное участие в выставках, акциях

5)Контроль выполнения партнерами условий договора

Проведение рекламной кампании в Интернет:

1)Разработка медиа-плана по размещению рекламы в Интернет

2)Мониторинг сайтов, рассылок, иных инструментов Интернет-рекламы

3)Размещение статей, новостей (на платной и бесплатной основе), баннеров, заказ рассылок

4)Контекстная реклама

5)Оптимизация сайта

6)Перевод сайта на украинский и английский языки

Работа над различными проектами

1)Проведение музыкального фестиваля на территории курорта. Полный цикл работ от поиска спонсоров до размещения гостей в концертном зале.

2)Проведение рекламной кампании для пансионата «Буревестник», базы отдыха «Энергетик»

3)Работа по раскрутке плетеной мебели ручной работы производства «Боромлянской лозомебельной мануфактуры»

4)Подготовка спортивных мероприятий на территории курорта: «Конно-спортивный праздник» в 2008 году и «Боксерские бои» в 2009 году (рекламная деятельность)

Поддержка отдела продаж

1)Отслеживание продаж. Оценка эффективности входящих звонков. Разработка цен по пакетным предложениям. Формирование расчетных таблиц, смет. Размещение информации о ценах на сайте www.buymerovka.com.ua.

2)Прием входящих звонков, обработка групповых заявок.

Текущая работа:

1)Разработка презентаций (по запросу и по проектам).

2)Контроль оплат по рекламе.

3)Изготовление рекламных макетов: флаеры, каталоги, визитки, конверты.

4)Размещение заказов на изготовление полиграфии (визитки, каталоги и прочее).

5)Регулярное проведение рассылки (собств. и платной)

6)Оказание ассистентской помощи руководству в подготовке встреч, совещаний.

08.2005 - 06.2007 , ПРОФСЕРВИС

менеджер по маркетингу

Разработка и воплощение проектов:

1)Проект "Каталог" (разработка макета, набор участников, сбор информации, предпечатная подготовка, разработка процедуры распространения каталога).

2)Проект «CRM» (разработка технического задания для внесения дополнений в 1С, сбор информации, определение процедуры поздравления партнеров, разработка корпоративных подарков, поиск подрядчика, исполнение заказа).

3)Проект «Титульный лист» (поиск спонсора, изготовление макета, размещение заказа на изготовление, отслеживание эффективности).

4)Проект «Специальное предложение» (Сегментация клиентов, подбор ассортимента, разработка специализированных товарных предложений, привлечение шеф-консультанта).

5)Проект «Принципы партнерства» (анализ работоспособности партнерского договора, предложение схем от проведения презентации до бонусных программ).

6)Проект «Анализ товарной матрицы» (совместно с коммерческим специалистом разработка процедуры анализа ассортимента, регулярная отчетность).

7)Проект "Кухня-студия". Разработка концепции, поиск партнеров, открытие кухни-студии, запуск проекта, организация мероприятий.

Поддержка отдела продаж.

1)Отслеживание продаж нового товара. Получение отклика покупателей.

Организация презентаций.

Получение образцов продукции.

Размещение информации на сайте www.profservice.ru

Рассылка информации о новом товаре по профильным СМИ.

Обратная связь.

2)Рекламная полиграфия.

Разработка макетов.

Размещение заказов.

Внутрикорпоративный PR.

1)Проведение мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях о компании (миссия, цели, структура, преимущества, история компании).

2)Подготовка совместно с кадровой службой корпоративных мероприятий, тренингов, тестирований, обучающих программ.

Регулярное размещение информации в СМИ.

1)Мониторинг СМИ на предмет актуальности освещаемых тем (получение информации и составление плана статей на год).

2)Подготовка предложений по размещению рекламных модулей, рекламных статей в СМИ (самостоятельно, совместно с поставщиками).

3)Подготовка информации о событиях, новинках.

4)Получение выгодных условий от СМИ.

Работа с сайтом.

1)Регулярное обновление информации.

2)Перевод английской версии сайта.

3)Регистрация сайта в новых каталогах, рейтингах.

4)Разработка макетов, проектов по обновлению сайта.

5)Регулярный импорт каталога на сайт.

Текущая работа:

1)Разработка презентаций (по запросу и по проектам).

2)Разработка медиа-плана (ежеквартально, ежегодно).

3)Изготовление внутренних рекламных материалов.

4)Разработка дизайна и размещение заказов на изготовление оклейки автомобилей.

5)Изготовление корпоративной полиграфии (визитки, презентеры и прочее).

6)Регулярное проведение рассылки через сайт. Мониторинг вопросов через сайт. Мониторинг зарегистрированных пользователей. Мониторинг посетителей сайта (через счетчик).

7)Отслеживание оплат по договору на сайт.

8)Изготовление спецодежды для работников транспортной группы и склада.

9)Участие в таблицах поставщиков в профильных СМИ.

10)Ведение договоров с подрядчиками.

11)Оказание ассистентской помощи руководству по переводу документации по организации командировок и прочее.

12.2003 - 04.2005 , Лаборатория Телефонных Интервью

менеджер по маркетингу/менеджер проекта

обязанности:

-активный поиск заказчиков,

-подготовка проектов по телемаркетингу,

-ведение проектов,

-поддержка сайта,

-обработка данных и составление статистической отчетности,

-работа с персоналом.

04.2003 - 09.2003 , ГИПЕРЛИНК

помощник директора по интернет-маркетингу

1) Продвижение сайтов,

2) Обновление информации на клиентских сайтах,

3) Сбор статистики,

4) Поиск заказчиков,

5) Работа с usability сайта.