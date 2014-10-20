Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3.
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ Кроссбраузерность.
+ Блочная фиксированная или резиновая верстка.
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ SEO-верстка.
+ Perfect pixel.
+ Комментарии.
Время работы:
С 8-30 до 11–30 и с 18-30 до 22-30
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.
Работаю только по PSD макетам.
О себе:
Соблюдаю сроки (в большинстве случаев могу выполнить раньше).
Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены (от 15$).
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
Оплата осуществляется через WebMoney (WMZ, WMR).
Уважаемый Заказчик!!! Если Вас все устраивает в моих услугах и навыках, тогда обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной.