HTML-вёрстка. Соблюдение сроков. Разумные цены

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3.

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ Кроссбраузерность.

+ Блочная фиксированная или резиновая верстка.

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ SEO-верстка.

+ Perfect pixel.

+ Комментарии.

Время работы:

С 8-30 до 11–30 и с 18-30 до 22-30

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Работаю только по PSD макетам.

О себе:

Соблюдаю сроки (в большинстве случаев могу выполнить раньше).

Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены (от 15$).

- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

Оплата осуществляется через WebMoney (WMZ, WMR).

Уважаемый Заказчик!!! Если Вас все устраивает в моих услугах и навыках, тогда обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной.