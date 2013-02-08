Здравствуйте! Есть готовый перевод текстов для мобильного приложения на итальянский язык (объем текста на русском - где-то 1500-1600 слов). И есть некоторые сомнения в корректности перевода: кое-где подозреваем чисто грамматические ошибки, а местами - ...
- Переводы7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Необходимо разработать кросс-платформенное (iOs, Android) приложение для заказа пиццы. Уважаемые разработчики! Прошу в заявках указывать ориентировочную стоимость. Дизайн приложения и детализированное ТЗ с меня. Пока для определение ориентировочной стоимости привожу краткое ...Мобильные приложения15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно перевести небольшой текст (точнее, 2 маленьких текстика, вместе чуть больше страницы - см. аттачмент) на английский и французский языки. Тексты представляют собой описания к детским интерактивным книгам. Перевод нужен срочно (сегодня-завтра).Завершен12 лет назад
Нужно разработать детское мобильное приложение под iPad/iPhone и Android (движок для разработки - Cocos2d-x). Это пальчиковая раскраска из 9 картинок, которое работает следующим образом: 1. при запуске страницы с картинкой появляется контурный (черно-белый) рисунок. ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть ли среди нас переводчики-поэты? Нужно перевести одно широко известное на русском языке детское стихотворение (порядка 50 строк) на английский. Не обязательно с рифмой, можно белым стихом. Но стихотворный ритм сохранить ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужно перевести на французский язык детскую сказку Теремок. В нашем варианте текста около 300 слов. Пожалуйста, пишите Ваши оценки по времени исполнения работы и стоимости.Завершен12 лет назад
Необходимо разработать иллюстрации к детской интерактивной книге "Теремок". Книга будет выполнена в виде приложения для планшетов под iOS, Android и Windows8. Техническое задание на разработку иллюстраций прилагается. В заявке прошу указывать ссылки ...Дизайн мобильных приложений13 заявокЗакрыт12 лет назад