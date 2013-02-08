EduCat

Вероника EduCat

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Проверка и редактирование перевода на итальянский

    Здравствуйте! Есть готовый перевод текстов для мобильного приложения на итальянский язык (объем текста на русском - где-то 1500-1600 слов). И есть некоторые сомнения в корректности перевода: кое-где подозреваем чисто грамматические ошибки, а местами - ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мобильное приложение для заказа (iOs, Android)

    $2500

    Необходимо разработать кросс-платформенное (iOs, Android) приложение для заказа пиццы. Уважаемые разработчики! Прошу в заявках указывать ориентировочную стоимость. Дизайн приложения и детализированное ТЗ с меня. Пока для определение ориентировочной стоимости привожу краткое ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшой перевод на английский и французский

    $50

    Нужно перевести небольшой текст (точнее, 2 маленьких текстика, вместе чуть больше страницы - см. аттачмент) на английский и французский языки. Тексты представляют собой описания к детским интерактивным книгам. Перевод нужен срочно (сегодня-завтра).

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Детская раскраска под iOS и Android

    Нужно разработать детское мобильное приложение под iPad/iPhone и Android (движок для разработки - Cocos2d-x). Это пальчиковая раскраска из 9 картинок, которое работает следующим образом: 1. при запуске страницы с картинкой появляется контурный (черно-белый) рисунок. ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Стихотворный перевод

    Есть ли среди нас переводчики-поэты? Нужно перевести одно широко известное на русском языке детское стихотворение (порядка 50 строк) на английский. Не обязательно с рифмой, можно белым стихом. Но стихотворный ритм сохранить ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод детской сказки на французский язык

    Здравствуйте! Нужно перевести на французский язык детскую сказку Теремок. В нашем варианте текста около 300 слов. Пожалуйста, пишите Ваши оценки по времени исполнения работы и стоимости.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иллюстрации к детской интерактивной книге

    Необходимо разработать иллюстрации к детской интерактивной книге "Теремок". Книга будет выполнена в виде приложения для планшетов под iOS, Android и Windows8. Техническое задание на разработку иллюстраций прилагается. В заявке прошу указывать ссылки ...

    AndroidiOS
    Дизайн мобильных приложений13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Spring123
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Перевод детской сказки на французский язык
Очень приятно и интересно было работать! Оплата производилась полностью и в срок.
Ольга выполнила работу даже с опережением срока, очень качественно. Текст отправлялся на проверку носителям языка, и они нашли его вполне профессиональным и художественным. Ольге удалось даже сохранить рифму в наименованиях животных (лягушка-квакушка, мышка-норушка и т.д.). Мы очень довольны сотрудничеством!
Ответный отзыв
CheshirCote
Джулия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Небольшой перевод на английский и французский
Хороший, честный заказчик. Оплата вовремя, всегда на связи. Спасибо за сотрудничество!
Работа выполнена оперативно, без накладок. Спасибо!
Ответный отзыв
FastTranslation
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Стихотворный перевод
Вероника предоставила четкое ТЗ и очень интересное задание. С оплатой никаких проблем. Было приятно поработать!
Качественная и оперативная работа!
Ответный отзыв