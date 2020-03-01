Eduard-Sarkisov

Контекстная реклама в Рекламной Сети Яндекса

Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Я начинающий специалист по интернет рекламе Рекламной Сети Яндекса

Я прошел тренинг "Специалист по интернет рекламе 3-0" прилежно изучил современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас.

Предлагаю сделать тестовую рекламу за символическую оплату 500 руб, на настоящий момент мне важен Ваш отзыв. . Рекламная компания будет настраиваться при консультировании опытных наставников. Качество и прилежание с моей стороны гарантирую.