Eduard-Sarkisov

Контекстная реклама в Рекламной Сети Яндекса
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Я начинающий специалист по интернет рекламе Рекламной Сети Яндекса
Я прошел тренинг "Специалист по интернет рекламе 3-0" прилежно изучил современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас.
Предлагаю сделать тестовую рекламу за символическую оплату 500 руб, на настоящий момент мне важен Ваш отзыв. . Рекламная компания будет настраиваться при консультировании опытных наставников. Качество и прилежание с моей стороны гарантирую.
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