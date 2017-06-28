Сделаю логотип,Фирменный стиль,Визитку и т.п.

Ваш логотип в формате PSD, JEPG,AI,EPS,PDF или в любом другом векторном формате по запросу. Логотип выполняется в векторной графике и будет масштабироваться до любых размеров без потери качества. Логотип в таких форматах нужен, если Вы в дальнейшем хотите использовать его для размещения на вывесках, билбордах, плакатах, наклейках, упаковке, визитке, дисконтной карте, брошюрах, каталогах и т.д.