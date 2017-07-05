Eduard_Ukuhe

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- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт3 года назад
Нужен дизайнер для создания листовки.Дизайн продукции37 заявокЗакрыт5 лет назад
Что нужно сделать: написать текст для e-mail рассылки + Статья по seo-запросу. Обязательное условие успешное прохождение курса Дмитрия Новоселова.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, коллеги! Меня зовут Эдуард. Я маркетолог компании Era Green Нам в команду нужен программист. Наш штатный программист к сожалению ушел в себя и забыл вернуться( Задачи, которые Вам нужно будет выполнять: Адаптивная верстка email писем. 1-2 письма ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно откорректировать сайт biochia.ru С андройд устройств не отправить заявку на сайтВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Компания производитель продуктов питания из суперфудов. Работаем только после предоставления эскиза. Много интересных задач. С последующим трудоустройством в штат. Ваше территориальное нахождение в СПб - обязательно! Нужна будет обязательная личная встреча в офисе компании после согласования макета упаковки.Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать анимированную группу ВК [b]Аватар + Баннер GIF + Менюшапка[/b] [url=https://vk.com/club157428256] [/url]Оплата только после согласования макета. Обязательно опыт в данных работах и портфолио.Анимация4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт должен быть адаптивным Тематика: сертификация менеджмента качестваДизайн сайтов29 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно доработать сайт eg-skk.ru: 1). Доработать блок о компании (Шрифт), наши приемущества (значки), этапы работы (значки), убрать бабу 2). Сделать адаптивную верстку под все экраны и смартфоныВеб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно вставить в шаблон исходящего письма amocrm код страницы index.html Файл index.html уже есть! Нужно сделать, чтобы письмо корректно отображалось. Скриншот index.html во вложении (так смотрится при отправке из outlook)HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сделать рекламную компанию на тему сертификации Темы обьявлений: - Сертификация продукции на железной дороге. Регламенты ТР/ТС 001, ТР/ТС 002, ТР/ТС 003 - Сертификация Морского регистра в Петербурге - Сертификация Речного регистра в Петербурге - Свидетельство средств измерений - Сертификация CE - Пожарный сертификат Цена клика должна быть ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Необходимо написать статью на тему: Упражнения для спины Техническое задание: Основной ключ Упражнения для спины Дополнительные ключи в домашних условиях в тренажерном зале при грыже поясничного отдела позвоночника при грыжах позвоночника с гантелями при сколиозе при остеохондрозе Объем статьи 5000 зпб Перед тем как отправить ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад