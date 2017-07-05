Eduard_Ukuhe

Добрый день, коллеги! Меня зовут Эдуард. Я маркетолог компании Era Green Нам в команду нужен программист. Наш штатный программист к сожалению ушел в себя и забыл вернуться( Задачи, которые Вам нужно будет выполнять: Адаптивная верстка email писем. 1-2 письма ...