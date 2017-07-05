Eduard_Ukuhe

Эдуард Eduard_Ukuhe

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Все обсуждается с заказчиком индивидуально.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать сайт

    Добрый день, коллеги! Меня зовут Эдуард. Я маркетолог компании Era Green Нам в команду нужен программист. Наш штатный программист к сожалению ушел в себя и забыл вернуться(  Задачи, которые Вам нужно будет выполнять: Адаптивная верстка email писем. 1-2 письма ...

    WordPressHTMLБитрикс1С-Битрикс
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен дизайн упаковки FMCG

    Компания производитель продуктов питания из суперфудов. Работаем только после предоставления эскиза. Много интересных задач. С последующим трудоустройством в штат. Ваше территориальное нахождение в СПб - обязательно! Нужна будет обязательная личная встреча в офисе компании после согласования макета упаковки.

    Дизайн упаковки
    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать анимированную группу ВК

    Необходимо сделать анимированную группу ВК  [b]Аватар + Баннер GIF + Менюшапка[/b]    [url=https://vk.com/club157428256] [/url]Оплата только после согласования макета. Обязательно опыт в данных работах и портфолио.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт и сделать адаптивную верстку

    Нужно доработать сайт eg-skk.ru: 1). Доработать блок о компании (Шрифт), наши приемущества (значки), этапы работы (значки), убрать бабу 2). Сделать адаптивную верстку под все экраны и смартфоны

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Почта AmoCRM

    Нужно вставить в шаблон исходящего письма amocrm код страницы index.html  Файл index.html уже есть! Нужно сделать, чтобы письмо корректно отображалось. Скриншот index.html во вложении (так смотрится при отправке из outlook)

    amoCRM
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать рекламную кампанию в yandex direct

    Сделать рекламную компанию на тему сертификации Темы обьявлений: - Сертификация продукции на железной дороге. Регламенты ТР/ТС 001, ТР/ТС 002, ТР/ТС 003 - Сертификация Морского регистра в Петербурге - Сертификация Речного регистра в Петербурге - Свидетельство средств измерений - Сертификация CE  - Пожарный сертификат Цена клика должна быть ...

    Рекламная кампания
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написание статьи

    $1

    Необходимо написать статью на тему: Упражнения для спины Техническое задание: Основной ключ Упражнения для спины   Дополнительные ключи в домашних условиях в тренажерном зале при грыже поясничного отдела позвоночника при грыжах позвоночника с гантелями при сколиозе при остеохондрозе   Объем статьи   5000 зпб   Перед тем как отправить ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
loneres
Данияр 
21 годКазахстан
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
9 отзывов(-1)
$100
2 балла
3 года назад
Корректировки сайта на Opencart
Заказ был принят! но работы нет.
vnovolot
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$70
10 баллов
6 лет назад
Сделать рекламную кампанию в yandex direct
Отличный заказчик. Спасибо за работу
Владимир настроил рекламную компанию быстро и в срок, согласно техническому заданию. Рекомендую!
Ответный отзыв
lili2525
Наталья 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов
$4
10 баллов
7 лет назад
Написание статьи
Эдуард отличный заказчик! Оплата в срок! Спасибо)
Все отлично и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв