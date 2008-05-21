EduardellO

О себе.

Контактная информация:

Мобильный телефон: +7(914)7122322

Домашний телефон: 8(42335)55-6-25

E-mail: [email protected]

Адрес: г. Большой Камень, улица Приморского Комсомола 25.

Дата рождения: 06.02.1990.

Образование:

Неполное высшее сентябрь 2008 - июнь 2011(продолжаю учиться; дата окончания – 30.11.2013 г.) Дальневосточный государственный университет, факультет международных отношений, специальность “Мировая экономика”

Сентябрь 1997 – июнь 2008 МОУ СОШ №1 (закончил с серебряной медалью). Участвовал в смене “Интеллект” в детском центре “Океан” (январь 2007 и январь 2008 г.) за победы в городском этапе олимпиад по обществознанию и экономике (в январе 2007 года получил диплом за 3 место в краевом этапе по обществознанию, а в январе 2008 года – диплом за 4 место по экономике и 6 по обществознанию в краевом этапе)

Опыт работы

Март 2010 – Июнь 2010 ООО “Дальаудит-Консалтинг”, помощник бухгалтера

Сентябрь 2011 – ноябрь 2012 ТЦ «Центральный», продавец-консультант обуви

Декабрь 2012 – январь 2013 ООО «Владлинк», менеджер по работе с корпоративными клиентами

Курсы и тренинги.

Прошел курсы от ForexClub во Владивостоке (март 2010 – апрель 2010).

Закончил курсы по изучения японского языка в японском языковом центре ДВФУ (октябрь 2009-май 2011 г.).

Закончил курсы Открытого университета ДВГУ (“персональный компьютер полный курс”) 21.05.2008.

Успешно выполнил программу по факультативным курсам “Прикладная экономика” (январь 2006 – июнь 2006 г.

Дополнительные сведения:

Логический склад ума, целеустремленный, уравновешенный, не пью и не курю, коммуникабельный, приветливый.

Английский - читаю, могу объясниться; японский – могу читать простые тексты и изъясняться на общие темы. Перевожу экономические тексты с английского языка на русский (стаж работы в данном направлении год!).

Понимаю принципы работы в Интернете и сетях передачи данных. Знаю операционные системы семейства Windows.

Проходил практику в торговой фирме «Стелла» и в фирме «Траст» (строительная компания), выполняя работу по следующим направлениям:

1. Ведение оперативного учета движения денежных средств и расходов подразделений компании.

2. Подготовка бюджетов компании на планируемый период, контроль исполнения.

3. Анализ оперативной финансовой отчетности компании, контроль динамики показателей.

4. Анализ и контроль инвестиционных проектов.

5. Контроль затрат подразделений.

Изучаю в виду специфики своей специальности («мировая экономика») ВЭД и МВКО (межд. валютно-кредитные отношения), а также основы логистики и маркетинг, включая международный (лекции, учебники, статьи). Занимаюсь копирайтингом в свободное время (пишу статьи познавательного характера в сети Интернет для улучшения контента сайтов за деньги), также составляю бизнес-планы в сети Интернет (опыт работы пол года), провожу различные маркетинговые исследования рынков (выявление потребностей клиентов, исследование конкурентов и фирменной структуры рынка, исследование товарного рынка (исследование рынка отдельного товара: изучение соотношения спроса и предложения на товар, определение емкости рынка, определение доли конкурентов на рынке, сегментация рынка (помогает, собственно, изучение географии, экономики, социологии и психологии (в особенности соционики), определение конъюнктуры рынка).

Имею личный легковой автомобиль «Caldina» и водительские права категории «В» (водительский стаж 1 год и 5 месяцев).

Знание компьютера.

Уверенный пользователь ПК. Владею пакетом MS Office, изучаю сервер Apache, базу данных MySQL, работаю в СMS (система управления содержимым сайтов) Joomla, в языке верстки HTML, каскадных таблицах CSS, в дизайнерских программах (Flash, Max 3D).

Пожелания к новой работе: работа в динамичной и перспективной компании. Достойный уровень оплаты труда, карьерные перспективы.