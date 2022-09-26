Аранжировка, сведение и мастеринг

Здравствуйте. Я занимаюсь музыкой около 16 лет. Окончил колледж и институт по музыкальному направлению.

Знание теории и гармонии, дает превосходство для написаний любой музыки.

Работаю в программе Studio One. Уже последние 3 года. Занимаюсь сведением, записью, аранжировкой у себя в студии.

Работаю в данный момент аранжировщиком у Виталия Гогунского. У Александра Киселева. Так же был звукорежиссером на концерте у группы The Rasmus. Приложил руку к написанию треков группе The Heaters. И многие другие артисты.

Моя цель сделать качественный продукт. Не в зависимости от бюджета. Будь то сведение или полное написание аранжировки. Какие то моменты могу помочь по написанию трека и самостоятельно записать. К примеру, у Вас не имеется на данный момент необходимая гитара, или бас. У меня в студии достаточно большой ассортимент инструментов на любой вкус. Так же подскажу по партиям, чтобы трек не звучал пусто. Звук на репетиции и звук на студии отличаются.

По всем остальным вопросам обращайтесь, с радостью Вам отвечу.