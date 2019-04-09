Edward_Shedis

Начинающий фрилансер. Готов взяться за любую работу.

Эд, 21 год.

Решил совмещать основную работу с доп. заработком.

Ткк опыта во фрилансе нет. Готов браться за символическую плату ради получения опыта.

О себе, студент, юрист. Довольно эрудирован и постоянно слежу за новостями, это касается как юриспруденции в целом так и сферы IT. Есть возможность писать новостные рубрики или аналитические тексты. По поводу любый работы (даже не по основному профилю) готов принять заказ и оформить в кратчайшие сроки.