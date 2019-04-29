TranscriberPro
Высшее гуманитарное образование.
Опыт:
- Транскрибация (расшифровка) более 350 часов аудио и видеоматериалов. Грамматика. Time line.
- Нарезка видео и аудио материалов (качество ваших исходных файлов 100% сохраняется)
- Конвертация видео и аудио в различные форматы (mp4, 3GPP, для Android, Apple TV, Ipad, Iphone, Youtube HD|/mp3, waw и т. д.)
Среди основных клиентов: Александр Ампир (инфобизнесмен), Ирина Брайт (практикующий психолог), Роман Захаров (журналист).
Примеры работ высылаю по запросу.
Действие аккаунта приостановлено!
Транскрибация
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$5/час
от $5от 6 часов
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