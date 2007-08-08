Надо
Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.
Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.
Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.
Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.
Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.
Я против войны в Украине!
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