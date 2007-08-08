Надо

Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.

Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.

Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.

Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.

Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.