Edwwina

Вероника Edwwina

 
17 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Надо

Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.

Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.

Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.

Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.

Мне просто нужен текс. Нужны деньги, чтобы поехать в Корею, на этом все. Опыта нет, но буду стараться, его получить.

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