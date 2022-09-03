Edyuxa1975

Ретушь фото, коллажирование, дизайн фотокниг

Здравствуйте!!!Меня зовут Эдуард. Большую часть жизни занимался обработкой фото на профессиональной основеРетушь:Полная коррекция формы человека, а именно : (головы, лица, глаз,бровей,ресниц, носа, рта(губы,зубы), ушей, волос( длина,объем,цвет), шеи, груди, рук, ног, талии)Чистка кожи и изменение ее цветаИзменение светотеневого рисунка лица.Чистка одежды (дырки,складки)Изменение цвета одеждыОбработка фото:Отделение объекта от фона(обтравка с хромакея) и последующая интеграция этого объекта в другую среду или запись объекта в PNG форматИзменение цвета как определенных объектов на фото, так и всей фото в целомКоллажированиеИзменение стиля фотоРабота с Raw файламиДизайн:Создание шаблонов как фотографий так и фотокнигПодготовка к подаче на изготовление живых фото(дополненная реальность)Схема работы с новым клиентом:Делаю бесплатно определенную часть работы, чтобы клиент увидел качество выполненной работы. Если все устраивает договариваемся о дальнейшем сотрудничестве. ЦЕНА договорная