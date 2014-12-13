Бухгалтер на удаленную работу. Расчет заработной платы ИП и малых предприятий. Отчетность в фонды (ПФР, ФСС). Работа с банком. Ведение отдела кадров.

Кувшинова Елена Александровна (04.06.82)

[table] г. Санкт-Петербург

Телефон: WhatsApp +919928351740

e-mail: elenakuvsс[email protected]

skype satlerkuvshinov

ICQ Elena Kuvshinova (696564374)

цель

получение удаленной работы бухгалтера

опыт работы

НП «ЕВА» Бухгалтер (02/13-12/13)

Ведение бухгалтерского учета компании. Подготовка отчетности по международным стандартам.

ООО "Виват" Главный бухгалтер (09/11-08/12)

Ведение бухгалтерского учета компании.

СПб ГУЗ"Детская городская поликлиника №19" Бухгалтер по фондам (10/08 - 09/11)

Расчет налогов и отчисления в фонды, сдача отчетности : ПФР «Расчет по страховым взносам»,ДСВ, Индивидуальные сведения, ФСС (форма -4 ФСС), НДФЛ. Работа в программах пенсионного фонда, Аргос Налогоплательщик, 1 С 8 Налогоплательщик, портал ФСС. Бухгалтер расчетного отделения

Расчет заработной платы‚ больничных листов‚ отпусков‚ пособий по временной нетрудоспособности‚ при рождении ребенка‚ по уходу за ребенком‚ расчета при увольнении‚ подготовка документов для выхода на пенсию по старости и по выслуге лет и пр. Работа по зарплатному проекту ВТБ 24.Банк клиент. Работа в программах: 1С Парус Зарплата и кадры, 1

С 7.7 Предприятие.

ЗАО "РосСтройГеология" Бухгалтер (07/08 - 09/08)

Банк клиент (ВТБ 24, Банк Санкт-Петербург, Сбербанк ) по 5-и организациям,

обработка первичной документации.

ООО "Брабус Транс" Бухгалтер (02/08 - 06/08)

Банк клиент, обработка первичной документации, функции сотрудника отдела кадров.

ЗАО "Империя-Фарма" Бухгалтер (07/07– 02/08)

Банк клиент, обработка первичной документации, акты сверки, касса.

ОАО "Супертел" Помощник директора (10/04 – 07/07)

Помощник директора , делопроизводство, внутренний аудит предприятия, подготовка нормативной документации СМК.

образование

сентябрь 2006 - июнь 2008

НП "Смольный университет Российской академии образования",

присуждена квалификация экономист по специальности " Бухгалтерский учет,

анализ и аудит"

сентябрь 1999 – июнь 2004

РГПУ им. А.И. Герцена,

присуждена квалификация , по специальности география и биология.

профессиональные навыки и знания

Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь, английский разговорный.

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