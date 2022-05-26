Дипломы, курсовые, рефераты, презентации по экономическим и гуманитарным дисциплинам.

Информация обо мне:

Образование: высшее юридическое.

Опыт написания студенческих работ по юриспруденции, культурологии и истории более шести лет.

Всегда остаюсь на связи после завершения заказа.

Мои услуги:

В мой спектр услуг входит написание текстов разного характера и любой сложности.

🎯 Реферат, курсовая, дипломная, диссертация по правовым и прочим гуманитарным наукам.

🎯 Продающий текст, увлекательная статья, описание товаров и категорий (рус., укр.).

🎯 Проверка текстов на соответствие ТЗ, а также составление текстовых материалов по нему.

🎯 С английского на русский или украинский(технический и художественный перевод).

🎯 Проверка текста на орфографические, стилистические и литературные ошибки.

🎯 Создание презентаций PowerPoint.

Повышение уникальности текста.

🎯 Рерайт текста для увеличения конверсии.

🎯 Рерайт дипломной работы.

🎯 Рерайт курсовой работы.

⚡ Мои преимущества:

Профессиональный подход;

Гарантированное соблюдение сроков;

Ответственное отношение к заказам;

Круглосуточная обратная связь;

Бесплатные правки;

Делаю бесконечное количество правок, пока не придём к желаемому для вас результату.

⚡ Этапы работы:

Обсуждение проекта с проработкой всех деталей для понимания стека работы;

Поэтапное составление технического задания;

Предварительная оплата;

Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.

﻿ ⚡ Контакты:

📣 Telegram: @InkScribe7

📣 Mail: [email protected]

📣 Discord: KinkyKiteToucher#3499

Оплата

С новыми клиентами работаю исключительно после 50% предоплаты, либо по Безопасной сделке данного сайта! Стоимость каждого заказа определяется индивидуально и зависит от сложности, объема текста и срока, отведённого на работу. Извините, честные заказчики, жизнь научила доверять, но проверять. Давайте уважать своё и чужое время.

С Уважением, Виктор.