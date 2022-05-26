Информация обо мне:
Образование: высшее юридическое.
Опыт написания студенческих работ по юриспруденции, культурологии и истории более шести лет.
Всегда остаюсь на связи после завершения заказа.
Мои услуги:
В мой спектр услуг входит написание текстов разного характера и любой сложности.
🎯 Реферат, курсовая, дипломная, диссертация по правовым и прочим гуманитарным наукам.
🎯 Продающий текст, увлекательная статья, описание товаров и категорий (рус., укр.).
🎯 Проверка текстов на соответствие ТЗ, а также составление текстовых материалов по нему.
🎯 С английского на русский или украинский(технический и художественный перевод).
🎯 Проверка текста на орфографические, стилистические и литературные ошибки.
🎯 Создание презентаций PowerPoint.
Повышение уникальности текста.
🎯 Рерайт текста для увеличения конверсии.
🎯 Рерайт дипломной работы.
🎯 Рерайт курсовой работы.
⚡ Мои преимущества:
Профессиональный подход;
Гарантированное соблюдение сроков;
Ответственное отношение к заказам;
Круглосуточная обратная связь;
Бесплатные правки;
Делаю бесконечное количество правок, пока не придём к желаемому для вас результату.
⚡ Этапы работы:
Обсуждение проекта с проработкой всех деталей для понимания стека работы;
Поэтапное составление технического задания;
Предварительная оплата;
Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.
⚡ Контакты:
📣 Telegram: @InkScribe7
📣 Mail: [email protected]
📣 Discord: KinkyKiteToucher#3499
Оплата
С новыми клиентами работаю исключительно после 50% предоплаты, либо по Безопасной сделке данного сайта! Стоимость каждого заказа определяется индивидуально и зависит от сложности, объема текста и срока, отведённого на работу. Извините, честные заказчики, жизнь научила доверять, но проверять. Давайте уважать своё и чужое время.
С Уважением, Виктор.
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