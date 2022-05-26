EfficientJudge

Виктор Акимов EfficientJudge

 
32 годаБеларусь/Ельск
2 года на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Дипломы, курсовые, рефераты, презентации по экономическим и гуманитарным дисциплинам.

Информация обо мне:

Образование: высшее юридическое.

Опыт написания студенческих работ по юриспруденции, культурологии и истории более шести лет.

Всегда остаюсь на связи после завершения заказа.

Мои услуги:

В мой спектр услуг входит написание текстов разного характера и любой сложности.

🎯 Реферат, курсовая, дипломная, диссертация по правовым и прочим гуманитарным наукам.

🎯 Продающий текст, увлекательная статья, описание товаров и категорий (рус., укр.).

🎯 Проверка текстов на соответствие ТЗ, а также составление текстовых материалов по нему.

🎯 С английского на русский или украинский(технический и художественный перевод).

🎯 Проверка текста на орфографические, стилистические и литературные ошибки.

🎯 Создание презентаций PowerPoint.

Повышение уникальности текста.

🎯 Рерайт текста для увеличения конверсии.

🎯 Рерайт дипломной работы.

🎯 Рерайт курсовой работы.

⚡ Мои преимущества:

  • Профессиональный подход;

  • Гарантированное соблюдение сроков;

  • Ответственное отношение к заказам;

  • Круглосуточная обратная связь;

  • Бесплатные правки;

  • Делаю бесконечное количество правок, пока не придём к желаемому для вас результату.

⚡ Этапы работы:

  • Обсуждение проекта с проработкой всех деталей для понимания стека работы;

  • Поэтапное составление технического задания;

  • Предварительная оплата;

  • Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.

﻿ ⚡ Контакты:

📣 Telegram: @InkScribe7

📣 Mail: [email protected]

📣 Discord: KinkyKiteToucher#3499

Оплата

С новыми клиентами работаю исключительно после 50% предоплаты, либо по Безопасной сделке данного сайта! Стоимость каждого заказа определяется индивидуально и зависит от сложности, объема текста и срока, отведённого на работу. Извините, честные заказчики, жизнь научила доверять, но проверять. Давайте уважать своё и чужое время.

С Уважением, Виктор.

Рерайт текстаPowerPoint
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Отзывы заказчиков
Falman
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
$3
10 баллов
год назад
Рерайт статьи для форума
Качественно сделан рерайт, быстро и недорого. Рекомендую к сотрудничеству.
Роман, проявил себя ответственным, вежливым и заинтересованным в качественно выполненной работе. Подробно описал ход работы. Оплата своевременная без каких-либо изменений. Приятно было работать. Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
guest_16542615785335
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Реферат
Все сделано Хорошо, спасибо за работу
Заказчик проявил себя ответственным, вежливым и заинтересованным в качественно выполненной работе. Подробно поставил задачи. Оплата своевременная без каких-либо изменений. Приятно было работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
denis7778
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Требуется рерайт документации 25к символов
Отличный исполнитель. Рекомендую. Быстро и без лишних вопросов.
Денис, проявил себя ответственным, вежливым и заинтересованным в качественно выполненной работе. Подробно поставил задачи. Оплата своевременная без каких-либо изменений. Приятно было работать. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16533931644024
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Повысить процент оригинальности ВКР
Ответственный исполнитель. Работа была выполнена в срок и сделаны соответствующие правки. Всё время был на связи. Рекомендую!
Адекватный заказчик, знающий что хочет видеть в конечном итоге. Оплата за выполненную работу поступила во время!! Рекомендую данного заказчика.
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