Синелобова (Ефимова) Татьяна Михайловна
Мобильный телефон +7 909 9155533
Доп. телефон +7 916 5157448
E-mail [email protected]
Дата рождения 06.10.1959 г.
Образование высшее:
1977 – 1982 г. Иркутский Педагогический институт иностранных языков, романский факультет.
Специальность: Учитель испанского и английского языков. Диплом с отличием.
Языки Английский: читаю, перевожу и веду офисную корреспонденцию.
Испанский: владею свободно.
Опыт работы
1982 -1984 Переводчик испанского языка на промышленном предприятии (текстильный комбинат) в г. Сантьяго-де-Куба, Республика Куба
1984 -1988 Инспектор по кадрам областного отдела народного образования, г.Иркутск
1988 -1991 Переводчик испанского языка в Республике Куба
1991 -1997 Преподаватель английского языка в средней школ в Ангарске Иркутской области и Щелково Московской области
1998 - 2002 Менеджер направления в компании по образованию за рубежом «Инсайт-Лингва» в Москве
2002 – наст.время Репетитор
2004 -2010 Учитель средней школы в Москве, репетитор
2004 -2010 Переводчик английского языка фирмы «Калиса» (Бельгия)
2005- 2009 Переводчик испанского языка для международных испанских организаций по усыновлению (Каталония, Вальядолид, Гранада)
Профессиональные навыки
Педагог.
Учитель английского и испанского языка в московской школе.12-й разряд. Работала в дополнительном образовании - кружок английского языка, репетиторство с дошкольниками и школьниками от 1 до 11го классов. Подготовка к ЕГЭ. Занятия со взрослыми.
Переводчик.
Дважды работая на Кубе переводчиком испанского языка, в общей сложности 4,5 года, овладела навыками технического перевода, составления писем и участием в переговорах.
Будучи преподавателем и репетитором, переводила по заказу тексты разной тематики с английского и испанского языков
С бельгийской фирмой «Калиса» работаю регулярно в качестве переводчика и сопровождающей во время командировок их представителей в Россию 5 – 6 раз в год.
Параллельно выполняла письменные переводы документации для испанских организаций, ведущих усыновление российских детей.
Менеджер.
Работая в компании по образованию за рубежом, вела европейское направление. Поддерживала контакты с партнерами в устной и письменной форме, разрабатывала
рекламные материалы, вела переговоры. Сопровождала группы детей на обучение за рубеж. Организовывала пребывание групп детей из регионов в Москве.
Дополнительно:
Пользователь базовых компьютерных программ.
Имею музыкальное образование, водительские права, загранпаспорт
Личностные качества - обязательность, порядочность, контактность, любовь к детям, творческий подход к любой деятельности, хороший вкус.
Оптимизм, активная жизненная позиция и приличное здоровье.
Коммуникабельна, умею дружить с детьми и взрослыми.
Замужем, есть две дочери. Прописка в Москве