Преподаватель и переводчик испанского и английского языков

Синелобова (Ефимова) Татьяна Михайловна

Мобильный телефон +7 909 9155533

Доп. телефон +7 916 5157448

E-mail [email protected]

Дата рождения 06.10.1959 г.

Образование высшее:

1977 – 1982 г. Иркутский Педагогический институт иностранных языков, романский факультет.

Специальность: Учитель испанского и английского языков. Диплом с отличием.

Языки Английский: читаю, перевожу и веду офисную корреспонденцию.

Испанский: владею свободно.

Опыт работы

1982 -1984 Переводчик испанского языка на промышленном предприятии (текстильный комбинат) в г. Сантьяго-де-Куба, Республика Куба

1984 -1988 Инспектор по кадрам областного отдела народного образования, г.Иркутск

1988 -1991 Переводчик испанского языка в Республике Куба

1991 -1997 Преподаватель английского языка в средней школ в Ангарске Иркутской области и Щелково Московской области

1998 - 2002 Менеджер направления в компании по образованию за рубежом «Инсайт-Лингва» в Москве

2002 – наст.время Репетитор

2004 -2010 Учитель средней школы в Москве, репетитор

2004 -2010 Переводчик английского языка фирмы «Калиса» (Бельгия)

2005- 2009 Переводчик испанского языка для международных испанских организаций по усыновлению (Каталония, Вальядолид, Гранада)

Профессиональные навыки

Педагог.

Учитель английского и испанского языка в московской школе.12-й разряд. Работала в дополнительном образовании - кружок английского языка, репетиторство с дошкольниками и школьниками от 1 до 11го классов. Подготовка к ЕГЭ. Занятия со взрослыми.

Переводчик.

Дважды работая на Кубе переводчиком испанского языка, в общей сложности 4,5 года, овладела навыками технического перевода, составления писем и участием в переговорах.

Будучи преподавателем и репетитором, переводила по заказу тексты разной тематики с английского и испанского языков

С бельгийской фирмой «Калиса» работаю регулярно в качестве переводчика и сопровождающей во время командировок их представителей в Россию 5 – 6 раз в год.

Параллельно выполняла письменные переводы документации для испанских организаций, ведущих усыновление российских детей.

Менеджер.

Работая в компании по образованию за рубежом, вела европейское направление. Поддерживала контакты с партнерами в устной и письменной форме, разрабатывала

рекламные материалы, вела переговоры. Сопровождала группы детей на обучение за рубеж. Организовывала пребывание групп детей из регионов в Москве.

Дополнительно:

Пользователь базовых компьютерных программ.

Имею музыкальное образование, водительские права, загранпаспорт

Личностные качества - обязательность, порядочность, контактность, любовь к детям, творческий подход к любой деятельности, хороший вкус.

Оптимизм, активная жизненная позиция и приличное здоровье.

Коммуникабельна, умею дружить с детьми и взрослыми.

Замужем, есть две дочери. Прописка в Москве