«Есть три ответа на результат дизайна – да, нет и НИЧЕГО СЕБЕ! «Ничего себе» – это то, к чему надо стремиться». Милтон Глэзер

Здравствуйте, меня зовут Георгий. Я арт-директор, UX/UI - дизайнер и Front-End разработчик. Уверен, Вы уже знаете как важно иметь хороший сайт для привлечения новых клиентов. И у меня для Вас отличная новость. Теперь не нужно искать фрилансеров из миллиона предложений, напоминать им о дедлайнах и беспокоится о несоблюдении договоренностей.

Мы заключаем с Вами официальный договор.

Не срываем сроки.

В результате Вы получаете визуально понятный, интерактивный и продающий сайт. Благодаря следующим решениям:

- Прототипирование

- Брендбук

- Создание фирменного стиля

- UX/UI дизайн и верстка

- Создание рекламного-ролика

- Маркетинг в соц сетях

- Реклама РСЯ и Google AdWords

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С помощью этих решений, потенциальный пользователь с высокой долей вероятности выполнит целевое действие и станет Вашим клиентом. Также, я нацелен на длительное сотрудничество. Чем это может быть полезно для Вас?

Не секрет, что получить клиента это половина успеха, вторая часть заключается в удержании клиента. Но как, этого добиться?

Вот ряд решений, которые мы будем использовать:

- email - маркетинг

- создание завлекающего и продающего контента в соц сетях

- ведение "блога" на сайте ( фактически, это тот же самый контент)

- реклама порой слишком затратная, решение - SEO продвижение ( бесплатный трафик на Ваш сайт )

- создание интерактивных, современных stories в инстаграмм (программа After Effects), примеры я покажу при заинтересованности в сотрудничестве

- создание видео-контента, так как согласно данным маркетинговой платформы HubSpot 84% покупателей принимают решения о покупке после просмотра видео

Наше агенство развивается и мы постоянно в поисках новых технологий, позволяющих повышать лояльность клиентов и конверсию.

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Для самых терпеливых кто дочитал. Пожалуйста, не думайте, что если у вас бюджет 5000р, то мне нечего Вам предложить. Мы просто начнем с малого и постепенно, с ростом вашего бизнеса, мы будем внедрять все решения описанные выше. Если Вы готовы развивать бизнес вместе с нашей командой молодых, амбициозных и ответственных специалистов, пожалуйста напишите мне в личные сообщения или на корпоративную почту: [email protected]

P.s. Примеры своих работ я скину Вам в личные сообщения

Я буду счастлив обсудить Ваш проект. С уважением, Георгий.