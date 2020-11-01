БЕСПЛАТНОЕ продвижение в инстаграме

В данный момент нахожусь на курсе по продвижение профиля в инстаграме. Прелагаю полное БЕСПЛАТНОЕ сопровождение профиля, под наблюдением свеого куратора.

От нанимателя потребуется только бюджет на рекламу от 50 $.

В пакет услуг входят:

1. Создание шапки профиля;

2. Создание стратегии продвижения профиля;

3. Запуск рекламы;

4. Создание контента на месяц;

5. Создание воронки продаж;

6. Анализ аналитики профиля.

После продвижения профиля вы можете получить прирост в охвате, лидах и привлекательности вашего профиля. У вас будет готовый канал для ведения бизнеса.