БЕСПЛАТНОЕ продвижение в инстаграме
В данный момент нахожусь на курсе по продвижение профиля в инстаграме. Прелагаю полное БЕСПЛАТНОЕ сопровождение профиля, под наблюдением свеого куратора.
От нанимателя потребуется только бюджет на рекламу от 50 $.
В пакет услуг входят:
1. Создание шапки профиля;
2. Создание стратегии продвижения профиля;
3. Запуск рекламы;
4. Создание контента на месяц;
5. Создание воронки продаж;
6. Анализ аналитики профиля.
После продвижения профиля вы можете получить прирост в охвате, лидах и привлекательности вашего профиля. У вас будет готовый канал для ведения бизнеса.
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