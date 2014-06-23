3D моделирование любой сложности

Выполню 3D модель узлов, агрегатов, фигур, деталей любой сложности в программе AutoCAD. Возможен импорт в любой, удобный для Вас, формат. Работаю по эскизам (от руки, от ноги, от сохи и т.п.), по чертежам (кульман, принтер и т.п.), по фотографиям (телефон, фотоаппарат, рентген), по интуиции (Вашей, моей).

Также, как сотому человеку, просматривающему это объявление, со скидкой, смогу выполнить расчет прочностных характеристик полученной модели.

P.S. Право предоставления сметы за проделанную работу исполнитель оставляет за собой