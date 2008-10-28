ЗЯБЛЕЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

ЦЕЛЬ: получение дополнительного заработка

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РАБОТА НА САЙТЕ: набор, редактирование и написание текстов, статей, коротких стихотворений.

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- с июня 2008 года имею постоянную работу по специальности, совмещаю ее с работой на телевидении;

- имею навыки работы с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Movie Maker и другими;

- люблю и умею писать небольшие рассказы, статьи;

- могу сочинять короткие стихи, а также стихи-поздравления;

- быстро и грамотно набираю (при необходимости – редактирую) тексты;

- учась в школе, в 2005-2006 году занимала призовые места в олимпиадах по русскому языку, английскому языку, географии, экономике;

- увлекаюсь музыкой, достаточно хорошо знакома с различными стилями, инструментами, современными и классическими исполнителями;

- быстро обрабатываю информацию и объединяю ее по теме.

ОБРАЗОВАНИЕ:

1996-2006 гг. муниципальное общеобразовательное учреждение лицей

№9 г. Слободского Кировской области, среднее (полное)

общее образование, аттестат с отличием

1996-2003гг. муниципальное учреждение дополнительного образования

детская школа искусств им. П.И. Чайковского г. Слободского,

специальность скрипка

2006-2008 гг. обучение в Вятском Государственном Университете,

социально-экономический факультет (заочное отделение),

3 курс

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА: целеустремленная, легкообучаемая, коммуникабельная, инициативная, требовательна к себе, исполнительная.