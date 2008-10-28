ЗЯБЛЕЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ЦЕЛЬ: получение дополнительного заработка
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РАБОТА НА САЙТЕ: набор, редактирование и написание текстов, статей, коротких стихотворений.
ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
- с июня 2008 года имею постоянную работу по специальности, совмещаю ее с работой на телевидении;
- имею навыки работы с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Movie Maker и другими;
- люблю и умею писать небольшие рассказы, статьи;
- могу сочинять короткие стихи, а также стихи-поздравления;
- быстро и грамотно набираю (при необходимости – редактирую) тексты;
- учась в школе, в 2005-2006 году занимала призовые места в олимпиадах по русскому языку, английскому языку, географии, экономике;
- увлекаюсь музыкой, достаточно хорошо знакома с различными стилями, инструментами, современными и классическими исполнителями;
- быстро обрабатываю информацию и объединяю ее по теме.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1996-2006 гг. муниципальное общеобразовательное учреждение лицей
№9 г. Слободского Кировской области, среднее (полное)
общее образование, аттестат с отличием
1996-2003гг. муниципальное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств им. П.И. Чайковского г. Слободского,
специальность скрипка
2006-2008 гг. обучение в Вятском Государственном Университете,
социально-экономический факультет (заочное отделение),
3 курс
ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА: целеустремленная, легкообучаемая, коммуникабельная, инициативная, требовательна к себе, исполнительная.