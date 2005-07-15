Egolchik25

Дизайнер по отраслям

Всем привет, меня зовут Катя, я студент техникума АПЭТ.Учусь на специальность Дизайн по отраслям.Закончила художественную школу.Работаю как и традиционно на бумаге любыми материалами, так и в программах.Не боюсь таких работ как: придумка логотипов, рекламы, плакаты, иллюстрации, разработка мерча, придумка эскизов интерьера, визиток и листовок.Стараюсь не браться за анимацию, создание презентаций.Брала заказы такие как создание иллюстрации в Procreate, создание стикеров, визиток.